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Рубрика: Легковые авто

Vesta, Solaris, Rio, Logan или Polo: что купить на вторичном рынке

Текст: Андрей Полухин
Российская Lada Vesta - новая модель и только начала выходить на рынок подержанных автомобилей. При этом конкуренты у нашего седана все те же: Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также Renault Logan и Nissan Almera. И если на "первичке" россияне, судя по статистике продаж, сделали выбор в пользу отечественной модели, то на "вторичке" пока быстрее расходятся иномарки.

А чем же Lada хуже? Разбираясь в этом вопросе, эксперты сервиса CarPrice изучили состояние Vesta с 3-летним пробегом на фоне ее конкурентов, проанализировав около 600 параметров. В итоге выяснилось, что седан АвтоВАЗа вполне можно назвать "крепким середнячком".

Так, по своему техническому состоянию Lada Vesta смогла набрать 4,67 балла из 5 возможных, немного уступив "корейцам", но опередив бюджетники Nissan, Renault и даже Volkswagen Polo четвертого поколения (такой же рестайлинговый седан все-таки чуть крепче).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Треть осмотренных нами Vesta имели серьезный износ сцепления и нештатную работу "печки", примерно четверть демонстрировали повышенную вибрацию при переключении КПП. Автомобили 2015 года также отличаются слабыми амортизаторами и провисанием резиновых креплений глушителя. Но в целом, каких-либо серьезных проблем не выявлено - машина на уровне сопоставимых бюджетных иномарок", - отметили эксперты.

По состоянию салона Vesta и вовсе опередила абсолютно всех конкурентов с результатом 4,61 (вторым оказался дорейстайлинговый Polo V - 4,53, а ниже всех оценка у обновленного Solaris I - 4,38).

"К фирменной болезни модели можно, наверное, отнести разве что быструю истираемость руля", - подчеркнули специалисты.

Однако общий балл нашего седана подпортило состояние кузова Lada Vesta - вечная болезнь российского автопрома оказалась не изжита.

"Более половины осмотренных машин имели сколы на капоте и передних крыльях, а также крупные царапины на кузовных элементах, что косвенно свидетельствует о не слишком качественной окраске", - говорится в исследовании.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Как результат - 3,33 балла, худшая оценка в классе. Для сравнения: у Kia Rio третьего поколения - 3,71.

В итоговой таблице Lada Vesta оказалась седьмой из девяти автомобилей с 12,61 балла. Ниже - Nissan Almera третьей генерации (12,60) и Renault Logan второго поколения (12,57). Но и лидеры недалеко: рестайлинговый VW Polo V заработал 12,92 балла, Kia Rio III - 12,91, такой же обновленный седан - 12,83. У рестайлингового Hyundai Solaris I - 12,78, у обновленного Renault Logan I - 12,75, VW Polo V - 12,69 балла.

При этом потенциальный покупатель обязательно обратит внимание на стоимость подержанных седанов. По средней цене Lada Vesta (416 566 рублей) значительно доступнее "корейцев" с "немцами" (от 516 871 у Solaris до 471 828 у Polo V), но подороже бюджетных моделей Nissan и Renault.

"Lada Vesta - это первый российский автомобиль, не уступающий моделям от ведущих автопроизводителей в своем сегменте. При этом решение каких-либо проблем обойдется дешевле - все-таки это отечественный автомобиль", - сделали вывод исследователи. И пообещали провести новый анализ через год, когда на "вторичку" выйдут седаны уже без "детских болезней", с которыми АвтоВАЗу некоторое время пришлось побороться.

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#Lada #Hyundai #Renault #Nissan