Видео: Land Cruiser помог туристам ускользнуть от бандитов с мачете

"Не ходите, дети, в Африку гулять", предупреждал старый мудрый Корней Чуковский и был, разумеется, прав. А вот ездить в Африку можно, если у вас внедорожник с несущей рамой и мощным мотором под капотом. Никогда ведь не знаешь, от кого, через какие дебри и на какой передаче придется удирать.

Верный Toyota Land Cruiser 80 Series спас супругов Брайанта и Лорен Свенсон из Калифорнии от нападения туземцев во время сафари в Кении. В безлюдном месте туристы наткнулись на троицу злоумышленников, буквально только что ограбивших один местный минивэн и собравшихся уже приняться за наших калифорнийцев. Знакомство с дикими местными обычаями обещало быть ярким, но, судя по мачете, которым приглашающе помахал один из аборигенов, недолгим.

"Drive, drive, drive" - в ужасе прошептал Брайант то ли себе, то ли верному лендкрузеру, и врубил заднюю передачу, а когда нападавшие всё же догнали автотуристов - сразу переднюю и газ. По-футбольному ушел на противоходе. Через секунду Toyota оторвалась от нападавших на три корпуса, еще через секунду - уже на десять и все равно Брайант долго еще не убирал ногу с педали газа. Созданная для бездорожья машина летела через пыль и кустарники, как напуганная львами антилопа.

Описывая случившееся в своем Facebook несколько часов спустя, успокоившийся Брайант отдельно поблагодарил судьбу за то, что неподалеку оказались полицейские и смогли задержать злоумышленников, а японский автоконцерн - за механическую коробку передач.