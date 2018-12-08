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Владимир Этуш вернулся на сцену после болезни

Драматический театр
    08.12.2018, 21:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Любимый миллионами актер, Народный артист СССР Владимир Этуш вышел на сцену - впервые после болезни.

Как сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, Этуш появился на сцене в спектакле "Бенефис".

Фото: Валентин Мастюков/ ТАСС
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25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша заменили из-за плохого самочувствия актера. Сначала спектакль перенесли на 13 декабря, но "сегодня Владимир Абрамович сам вышел на замену: вместо спектакля "Посвящение Еве" решено было показать "Бенефис", пояснил директор театра.

При этом объявленный на 13 декабря спектакль "Бенефис" с участием Этуша также состоится, сообщает ТАСС.

Ранее "досрочное" возвращение Этуша на сцену анонсировал его адвокат Михаил Иоффе со словами: "Силы у него есть для игры на сцене".

Владимир Этуш - актер театра и кино, педагог. Родился в Москве в 1922 году. На экранах дебютировал в 1953-м - в "Адмирале Ушакове" у Ромма.

Известен по фильмам "Кавказская пленница", "12 стульев" (версия Гайдая), "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино".

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