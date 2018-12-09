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09.12.2018 22:52
Рубрика: В мире

Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" лидирует на парламентских выборах с результатом 61,64% голосов. Такие данные по итогам обработки бюллетеней с 42 из 2010 участков обнародовала Центральная избирательная комиссия.

За лидером следуют "Процветающая Армения" - 13,57%, "Просвещенная Армения" - 6,45%, Республиканская партия Армении - 4,23%, фракция "Дашнакцутюн" - 9,81% голосов. Остальные партии не набрали и 2% голосов.

Фото: wikipedia.org
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Как напоминает ТАСС, чтобы пройти в парламент, участвующим партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, избирательным блокам - 7-процентный.

"РГ" ранее уже сообщала, что выборы в воскресенье, 9 декабря, прошли при низкой явке.

В мире экс-СССР Армения
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