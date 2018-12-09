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09.12.2018 21:49
Рубрика: В мире

Явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49 процентов

Текст: Екатерина Забродина

В Армении завершились внеочередные выборы в парламент республики. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК, к моменту закрытия избирательных участков явка составила почти 49 процентов. Данные экзитполов пока не обнародованы.

Напомним, что нынешние выборы стали первыми после событий весны этого года, когда правительство Армении на волне протестов возглавил оппозиционный тогда политик Никол Пашинян, а президент Серж Саргсян ушел в отставку.

Фото: wikipedia.org
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Эксперты "РГ" напоминают, что таким образом парламентское большинство оказалось в оппозиции, а меньшинство создало правящую коалицию. Никол Пашинян со своей командой обещал провести досрочно выборы в парламент в расчете на то, что его новый состав будет адаптирован к новым реалиям. В то время, как он рассчитывает получить контроль над законодательным органом, "Республиканская партия" Саргсяна провозгласила своей целью стать в нем второй политической силой.

Какими будут политический реалии теперь, станет ясно в ближайшее время. Всего в этих выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока.

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