Десять секретных функций вашего автомобиля

"РГ" составила список наиболее важных и полезных функций вашего автомобиля, о которых вы могли не знать. Некоторые из этих секретных "фишек" вполне могут спасти вам жизнь в чрезвычайных ситуациях на дороге.

Дистанционное запирание дверей и закрытие окон

Практически все автомобили со штатным брелоком-транспондером позволят вам не только блокировать/разблокировать двери, но также поднимать боковые стекла и закрывать сдвижные секции люка.

Для того, чтобы сделать это, нужно лишь удерживать кнопку запирания в течение нескольких секунд. Если же с расстояния нужно открыть крышку багажного отсека, то нужно в течение нескольких секунд опять-таки удерживать клавишу открывания. Удивительно, но далеко не все владельцы знают о таких функциях брелока.

Родителям на заметку

Если вы перевозите на заднем ряду маленького ребенка, стоит исключить возможность того, что он или она откроют заднюю дверь на ходу. Для этого нужно всего лишь повернуть переключатель в торце задней двери. Вы его сразу обнаружите - в большинстве современных машин он напоминает головку винта. Провернуть этот тумблер можно штатным ключом зажигания или же скрепкой, монетой и даже ногтем.

В некоторых моделях вместо тумблера-винта используется рычажок, который нужно попросту перевести в нижнее положение. Во всех случаях после этой манипуляции открыть дверь изнутри будет невозможно, ваше чадо будет в безопасности, а вы - спокойны. Если же вам нужно заблокировать не двери, а стекла, воспользуйтесь небольшой кнопкой рядом с кнопками стеклоподъемников в подлокотнике водительской двери.

Отрегулировать ремни безопасности по высоте

На подавляющем большинстве современных автомобилей ремни безопасности можно отрегулировать по высоте, однако и об этом, как ни странно, знают далеко не все водители. Тем не менее для невысоких или, наоборот, высоких людей выполнение такой настройки крайне необходимо из соображений удобства и безопасности.

Беременным женщинам также нужно пристегиваться по определенной схеме - поясной ремень должен обтягивать тазобедренный участок тела как можно ниже с целью предотвращения давления ремня на нижнюю часть живота. Что нужно сделать? Прежде чем пристегнуть ремень безопасности, отрегулируйте переднее сиденье и подголовник. После этого для регулировки верхней ветви переднего ремня по высоте нажмите на верхнее крепление и передвиньте его в нужном направлении (вверх или вниз). Затем рывком проверьте фиксацию в нужном положении верхнего крепления ремня. При верной посадке водителя за рулем ремень безопасности должен проходить через центр плеча.

Чтобы зеркало не слепило

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Клиновидным элементом в заднем торце большинства штатных зеркал вы можете варьировать положение "день-ночь". Меняя положение рычажка, водитель таким образом наклоняет зеркальный элемент вниз и переводит зеркало в положение затемнения, значительно снижая ослепляющий эффект от фар сзади идущих машин.

В более дорогих машинах могут быть установлены также салонные зеркала с автоматическим затемнением. В конструкциях таких зеркал предусмотрен измеритель освещенности, обнаруживающий источник яркого света, и электромеханический привод, переводящий зеркало из обычного в противоослепляющее положение по сигналу измерителя. Таким образом отражающая поверхность затемняется в данном случае с помощью электроники в темное время суток или в условиях слабой освещенности, и зеркало еще эффективнее защищает водителя от ярких фар, позади идущего автотранспорта. Автоматический режим защиты активируется специальной кнопкой на корпусе зеркала. Уточним, что функция автоматического затемнения работает только при включенном зажигании. При включении функции автоматического затемнения загорается зеленый индикатор состояния.

Стояночные огни

Вы приехали в район, где место парковки не освещается фонарями, но вам необходимо запарковать автомобиль у обочины. Знакомая ситуация? В этом случае вы можете включить габаритные стояночные огни автомобиля со стороны дороги.

Для этого вам нужно перед или после выключения двигателя опустить левый рычаг указателя поворотов вниз (будут гореть огни с левого борта) или вверх (правого). Интересно, что при таком алгоритме светотехника будет работать в ослабленном режиме для экономии электроэнергии, а габариты вашего автомобиля в ночное время будут четко обозначены.

Солнцезащитный козырек можно повернуть вбок

Многие водители не в курсе, что солнцезащитный козырек их автомобилей можно не только опускать, но и повернуть на 90 градусов. Для этого одну его часть нужно отсоединить из фиксатора, а затем повернуть козырек вбок. Тем самым вы защитите себя от солнца.

Сервисное положение "дворников"

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Конструкция многих автомобилей не предусматривает по умолчанию возможность поднять стеклоочистители для того, чтобы очистить ветровое стекло от снега или льда, поскольку "дворники" смонтированы ниже кромки капота. Тем не менее, поднять эти элементы вверх можно. Для этого предусмотрено сервисное положение.

Для его активации после выключения зажигания потяните рычажок, отвечающий за стеклоочистители, вниз, и подержите его так несколько секунд. После этого дворники перейдут в сервисное, верхнее, положение и вы сможете их поднять.

Тормозить электронным "ручником"

Вы, возможно, удивитесь, но в чрезвычайной ситуации, в частности при отказе штатной тормозной системы, можно осуществить торможение клавишей электронного стояночного тормоза. Просто нажмите и удерживайте эту кнопку, и автомобиль плавно остановится - алгоритм аварийного торможения "зашит" практически во все автомобили с такой системой.

При экстренном торможении электронным "ручником" управляющий блок задействует штатные тормоза и таким образом останавливает машину. Только после этого активируется собственно "ручник". Более того, при таком алгоритме активируются стоп-сигналы, участники движения видят, что ваш автомобиль осуществляет экстренную остановку.

Автоматическая блокировка дверей

Если такая функция в вашем автомобиле не активирована, то в большинстве автомобилей достаточно подержать кнопку блокировки дверей несколько секунд. Прозвучит звуковой сигнал - после чего замки дверей будут автоматически блокироваться с началом движения. Отключается эта функция аналогичным способом.

Отключение системы стабилизации

В автомобилях, где имеется отдельная клавиша системы стабилизации, эту электронную систему можно принудительно отключить, удерживая соответствующую кнопку в течение нескольких секунд. Такая необходимость может возникнуть, если вам нужно двигаться по рыхлым грунтам, снегу или скользким поверхностям или же, когда вы решили отточить ваши навыки движения в управляемом скольжении на полигоне.

Учтите, что некоторые модели допускают лишь частичное отключение системы ESP. В некоторых моделях при коротком нажатии система деактивируется частично, при удерживании кнопки в течение как минимум 30 секунд ESP деактивируется полностью.