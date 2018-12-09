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09.12.2018 16:53
Рубрика: В мире

Десятки тысяч человек пришли на акции в защиту климата во Франции

Текст: Диана Ковалева
На фоне крупномасштабных выступлений "желтых жилетов" в субботу во Франции прошла еще одна многочисленная демонстрация, на этот раз - в защиту климата. Шествия "зеленых жилетов", как окрестили манифестантов французские СМИ за характерный цвет одежды, прошли более чем в 120 городах Пятой республики.
Фото: GIUSEPPE AVIGES / via REUTERS ATTENTION EDITORS Фото: GIUSEPPE AVIGES / via REUTERS ATTENTION EDITORS
Фото: GIUSEPPE AVIGES / via REUTERS ATTENTION EDITORS

Демонстрации стали частью международной акции, инициированной организацией Rise for Climate и приуроченной к конференции по вопросам климата, которая сегодня проходит в Польше. Во Франции уже проходили подобные манифестации - в сентябре и октябре этого года. Тогда на улицы вышли около 130 тысяч протестующих. На этот раз в одном Париже, по данным французской полиции, с плакатами "Мы гораздо горячее климата!" и "Конец света, конец месяца, а климат все тот же!" собралось около 17 тысяч человек. Организаторы шествия называют цифру куда больше - 25 тысяч.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Несмотря на просьбу властей перенести демонстрацию в связи выступлениями "желтых жилетов", их "зеленые собратья" настояли на своем, но выбрали более безопасный маршрут подальше от охваченных беспорядками районов. Однако это не помешало двум цветам смешаться: немало "желтых жилетов" присоединилось к шествию в защиту климата. "Если "желтые жилеты" хотят поддержать нас, тем лучше, мы их с удовольствием примем", - рассказала агентству Reutersучастница марша "зеленых жилетов" Эмма - "Без социальных изменений не будет и изменений климатических, у обоих движений есть точки соприкосновения". И мало кого заботит, что конфликт "желтых жилетов" и правительства - это спор тех, кто хочет продолжать ездить на дизеле, вредном для экологии, и тех, кто хочет это остановить. По мнению некоторых манифестантов с обеих сторон повышение налогов, которое проводит нынешнее французское правительство, - не лучший способ помочь климату.

В итоге толпа начала скандировать: "Жилеты желтые, жилеты зеленые - мы выражаем общий гнев!" Позже в интервью для AFP французский политик и эколог Янник Жадо, который принял участие в марше "зеленых жилетов", заявил: "Недовольства климатическими проблемами и социальным неравенством есть два симптома одной модели развития, которая наносит вред как окружающей среде, так и мужчинам и женщинам". Однако сообщений о задержании участников марша защитников экологии не поступало, все прошло довольно мирно.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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