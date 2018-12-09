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09.12.2018 13:02
Рубрика: В мире

На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек

Текст: Максим Макарычев
Число задержанных в ходе субботних акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло рекордного показателя в 1723 человека. Всего в акциях протеста по всей стране приняли участие 125 тысяч человек.

Большинство из протестующих, которые направлялись на акцию в центре Парижа, стражи порядка отсекли на подходах к ней, обнаружив у этих лиц ножи, дымовые шашки, файеры и другие запрещенные предметы. Несколько сотен человек были задержаны за сопротивление сотрудникам полиции и участие в столкновениях: теперь им грозят реальные тюремные сроки.

Субботней акцией, как и в прошлый раз, активно воспользовались мародеры и разного рода маргиналы, которые, как сообщает AFP,  принялись грабить обеспеченные районы западного Парижа. Полиция в это время была брошена на противостояние с "желтыми жилетами" в центре французской столицы.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Перед парком Монсо бандиты подожгли люксовый автомобиль, чуть дальше был разграблен популярный у французов магазин сети "Моноприкс". В другом районе толпа мародеров опустошила магазин предметов для гольфа, затем напала на ресторан и после этого на компьютерный магазин. Всем нападавшим, отметили очевидцы, было от 20 до 30 лет, и практически все из них надели капюшоны и маски. На бульваре Малешбе в конце дня мобильная группа из десятков молодых людей сначала забросала камнями магазин Franprix, а после этого ограбила винную лавку.

На Елисейских полях владельцы магазинов заранее закрыли их, забаррикадировавшись внутри.

Между тем

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Акция "желтых жилетов" в Париже нанесла "гораздо больший урон", чем та, которая произошла 1 декабря, сказал в воскресенье Эммануэль Грегуар, первый заместитель мэра столицы Энн Идальго. Ранее она посетовала на "хаос" в столице и "неизмеримый ущерб" для экономики и имиджа города. Демонстрация "желтых жилетов" собрала в Париже около 10 тысяч человек против 8 тысяч 1 декабря.

"Вчерашний день принесет гораздо больший ущерб городу, чем неделю назад", - заявил Грегуар, который отвечает за бюджет столицы, и "гораздо более высокие экономические издержки", в частности из-за того, что многие магазины оставались закрытыми в то время, когда парижане и гости столицы Франции совершают покупки перед праздниками.

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