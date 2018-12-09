Глава ПАСЕ почтила память Людмилы Алексеевой

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье почтила память российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся сегодня на 92-м году жизни.

Она отметила, что даже хотя правозащитница была ослаблена возрастом, "ее посыл шел к нам с силой, которая вдохновляла поколения активистов в России и за рубежом".

"Ее приверженность борьбе за справедливость руководила ею на протяжении всей жизни, несмотря на угрозы и преследования", - приводит РИА Новости слова Паскье.

"Она десятилетиями осуждала нарушения прав человека в Советском Союзе, работала в Московской Хельсинкской группе, чтобы осуждать нарушения прав человека, предлагая помощь жертвам", - сказала председатель ПАСЕ.