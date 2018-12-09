Какие кроссоверы можно купить в России по цене от 700 тысяч рублей

Сегмент переднеприводных кроссоверов в последние годы планомерно растет. Покупатели голосуют рублем за экономичность, меньшую снаряженную массу и большую простоту конструкции в сравнении с полноприводными машинами. "РГ" включила в обзор наиболее популярные, надежные и доступные исполнения вседорожников с колесной формулой 4х2.

Lada Xray Cross

В семействе Lada Xray больше всего оснований быть причисленным к сегменту кроссоверов имеет новая модель Xray Cross. Дело не только в клиренсе, увеличенном до 215 мм, расширенной колее и взрослых 17-дюймовых дисках, но также в мощном защитном обвесе, выносливых (выдерживающих до 50 кг) рейлингах на крыше и наборе внедорожных ассистентов. Прежде всего, это ранее не предлагавшаяся ни на одной вазовской модели система выбора режимов движения Lada Ride Select с алгоритмами "Снег/Грязь", "Песок", а также спортивным режимом и возможностью деактивировать систему стабилизации.

Кроме того, в активе Lada Xray Cross - опции, недоступные обычным Xray - такие, как обогрев руля. Место на "галерке" Xray Cross больше, чем в Xray благодаря оптимизированному положению дивана, кнопки обогрева передних сидений переехали с торца сидений на центральную консоль, а руль обрел регулировку по вылету. Шасси также серьезно доработано. Рычаги передней подвески аналогичны модели Vesta. На всех колесах установлены дисковые тормоза. Рулевое управление с электроусилителем аналогично вестовскому.

На старте продаж для Xray Cross выделен вазовский 1,8-литровый 122-сильный бензиновый "шестнадцатиклаппаник", работающий в связке с 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5. В перспективе линейка трансмиссий пополнится 5-ступенчатым "роботом" АМТ. Цены начинаются с отметки 729 900 рублей за базовое исполнение, лишенное системы Lada Ride Select, аудиосистемы и кондиционера. Зато в базе уже имеется две подушки безопасности, ABS, EBD, ESP, TCS, технология помощи при старте в гору, два электростеклоподъемника, 17-дюймовые легкосплавные колеса и центральный замок. Как ни крути, стандартный кроссовер Xray выйдет дешевле - цены на исполнение с 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором и "механикой" начинаются с 589 900 рублей.

Renault Sandero Stepway

Фото: Пресс-служба Renault

Кроссовер Renault Sandero Stepway второго поколения имеет весомое преимущество перед моделью первой генерации в виде увеличенного на 20 мм (до 195 мм) дорожного просвета, более мощных пластиковых расширителей колесных арок и колес увеличенной размерности (205/55R16).

Поскольку колесная база на 45 мм меньше, чем у Logan, сзади места, как и прежде, впритык. Багажник готов принять лишь 320 литров груза, однако при сложенном заднем ряде объем возрастает до 1200 литров. В плюсы этого "француза", выпускающегося на заводе Renault в Москве, запишем маневренность. Укороченная относительно Logan колесная база позволила уменьшить диаметр разворота с 10 м до 9,7 м, в результате Sandero Stepway способен развернуться на небольшом пятачке. При этом, как и другие автомобили Renault на платформе B0, французский кроссовер отличается высокой плавностью хода. После недавнего обновления Renault Sandero Stepway предлагается на российском рынке по цене от 709 990 рублей.

За эти деньги вы получите машину с начальным 1,6-литровым 82-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой "механикой", причем в базе уже предусмотрены светодиодный дневной свет, две подушки безопасности, кондиционер, музыка, круиз-контроль, щедрый "электропакет" и стальная защита картера двигателя. За версию с более мощным 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным "автоматом" дилеры попросят 779 990 рублей. Наконец, кроссовер со старшим 1,6-литровым 113-сильным бензиновым агрегатом и 5-ступенчатой "механикой" продают от 749 990 рублей. Потенциальным покупателям также следует знать, что в перспективе эта модель получит опциональную вариаторную трансмиссию CVT X-Tronic компании Jatco, умеющую имитировать работу 6-диапазонного "автомата". Такой вариатор будет идти только в паре с мотором рабочим объемом 1,6 л мощностью 113 л.с.

Renault Duster

Если вы наметили к покупке переднеприводное исполнение кроссовера Renault Duster, то агрегатная связка будет безальтернативна. Это 1,6-литровый 114-сильный бензиновый мотор и 5-ступенчатая "механика".

Покупателям следует учесть, что эта коробка имеет более длинные передачи в сравнении с 6-ступенчатым вариантом с укороченными передачами, которым оснащают полноприводные модификации. Иными словами, переднеприводный Duster в большей степени ориентирован на асфальт и экономичнее полнопривоной версии с тем ждет мотором (7,4 л/100 км против 7,6 л/100 км). Застрять на легком бездорожье можно при этом не опасаться. Геометрическая проходимость (и прежде всего клиренс 205 мм) позволят проходить многие препятствия ходом, благо подвеска такого "француза" сглаживает неровности не хуже полноприводного варианта.

Еще одно отличие переднеприводных модификаций - полузависимая торсионная задняя подвеска. Полноприводные исполнения оснащаются задней "многорычажкой", а потому более послушно прописывают "змейки" и охотнее заныривают в поворот. Ввиду этого конструктивного различия объем багажного отсека моноприводных Renault Duster составляет 475 л против 408 л у версий 4х4.

В просторном, но не очень презентабельном салоне, отделанном грубым пластиком, установлены кресла с улучшенным профилем (в сравнении с дорестайлинговой версией), кресло водителя можно отрегулировать в том числе и по высоте. Из новых опций, появившийся в результате модернизации, выделим систему дистанционного запуска двигателя "Renault Start", обогрев лобового стекла, круиз-контроль и камеру заднего вида. Цены на переднеприводный Renault Duster начинаются с 699 000 рублей. Подушка безопасности, ABS, металлическая защита двигателя и топливопровода, антигравийное покрытие днища, передние и задние брызговики идут в базе. Увы, для этой версии не предусмотрены кондиционер и рейлинги на крыше, что обидно. Они появляется лишь в следующей моноприводной комплектации за 849 990 рублей.

Hyundai Creta

Для этого бестселлера российского рынка предусмотрено два бензиновых мотора - начальный 1,6-литровой 123-сильный и 2-литровый 150-сильный агрегаты. Оба могут сочетаться как с передним, так и полным приводом, как с 6-ступенчатой "механикой", так и с 6-диапазонным "автоматом". Такое разнообразие модификаций - одно из слагаемых успеха. Еще один выигрышный момент - мощная адаптация к нашим условиям эксплуатации - это и увеличенный до 190 мм дорожный просвет, и оригинальные калибровки шасси, усиленная антикоррозионная обработка и широкий набор так называемых "теплых опций".

Салон достаточно просторен, чтобы принять пятерых, "правильный" по конфигурации багажный отсек вмещает 400 литров. Вполне бодрый начальный и еще более шустрый топовый моторы допустимо заправлять 92-ым бензином. Наличие шестой передачи обеих коробок дает возможность удерживать низкие обороты мотора при движении по трассе и, как следствие, экономить топливо. В ценовом плане Creta также очень привлекательна - за начальную переднеприводную версию Start с 1,6-литровым мотором и "механикой" просят 922 000 рублей.

Начальной версии кроссовера выделены две подушки безопасности, ABS, ESP, аудиосистема с четырьмя колонками, AUX и USB-разъемом, электростеклоподъемники всех дверей, многофункциональный руль и систему помощи при старте в гору. Однако такие базовые машины не имеют ни полки в багажнике, ни кондиционера даже за доплату. Последний предлагается в начальном исполнении с "автоматом" (Active) за 1 025 000 рублей.

Chery Tiggo 2

Китайский субкомпактный переднеприводный кроссовер нацелен на конкуренцию с Hyundai Creta, Renault Kaptur и Ford EcoSport. Эта модель имеет габариты 4200х1760х1570 мм и колесную базу 2555 мм. В салоне, не сильно стесняя друг друга, разместятся пятеро, а багажный отсек на 420 л по меркам сегмента - это неплохо. Короткие свесы, защитный обвес и увеличенный клиренс (186 мм для версий с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 178 мм для машин с 4-ступенчатым "автоматом") облегчают движение по бездорожью.

Бензиновый 1,5-литровый "атмосферник" развивает 106 л.с. и переваривает бензин АИ-92. Конструкция шасси (спереди - стойки McPherson, сзади - "многорычажка") свидетельствует о том, что инженеры радели об интересной управляемости. Несомненным преимуществом Tiggo 2 является щедрая базовая комплектация. В стандартное оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные секции блок-фар, электрорегулировки и обогрев боковых зеркал, рейлинги на крыше, противоугонная сигнализация, ABS, EBD, фронтальные подушки безопасности, обогрев передних кресел, бортовой компьютер, USB-порт и кондиционер.

Цена на базовое исполнение с "механикой" составляет 799 900 рублей, а версия с "автоматом" потянет на 844 900 рублей. Максимальная комплектация Luxury включает в себя задние датчики парковки, 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, систему контроля давления в шинах, люк с электроприводом и многое другое.

Kia Soul

Рестайлинговый Soul второго поколения подкупает помимо яркой внешности также интересной управляемостью. Если предшественник базировался на "тележке" компакта Rio, то теперь использована платформа модели гольф-класса Сeed. Это меняет очень многое. Во-первых, за счет увеличения габаритов стало попросторнее в салоне, прибавилось места и в багажнике. В то же время за счет увеличенного межосевого расстояния и расширение колеи машина стала более устойчивой. Российские Soul отличаются от версий для других рынков увеличенным дорожным просветом (153 мм против 143) и более комфортными настройками пружин и амортизаторов. Линейка двигателей - исключительно бензиновая.

Начальный 1,6-литровый 124-сильный "атмосферник" доступен как с 6-ступенчатой "механикой", так и с 6-диапазонным "автоматом". Первый - наиболее доступный - вариант оценен в 951 900 рублей и отличается на удивление щедрым оснащением (ABS, отключаемая ESP, регулировка руля по вылету и наклону, электроприводы всех боковых стекол и зеркал, кондиционер, обогрев зеркал и передних кресел, аудиосистема с разъемами AUX и USB).

Для старших комплектаций можно заказать среди прочего обогреваемые руль и задний диван, отделку сидений кожей, электропривод складывания внешних зеркал, камеру заднего вида, навигацию и магнитолу класса люкс. Выше в иерархии стоят исполнения с 1,6-литровым 132-сильным мотором GDI и 6-диапазонным "автоматом", 2-литровым 150-сильным "атмосферником" и 6-диапазонным "автоматом", а также с 1,6-литровым 204-сильным турбомотором и 7-ступенчатым "роботом". На топовый, динамичный и очень щедро оснащенный вариант навешен, правда, не очень гуманный ценник 1 476 900 рублей.

Renault Kaptur

Renault Kaptur с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором и передним приводом - практичный и экономичной вариант французского кроссовера, который выпускают на московском заводе Renault. Важным отличием этой модели от соплатформенного Duster и других "одноклассников" являются 17-дюймовые диски (в базе - 16 дюймов).

В актив модели можно записать также неубиваемую и комфортную подвеску, во многом унифицированную с архитектурой Renault Duster, стильную внешность, пересекающуюся с европейкой моделью Captur, хорошую геометрическую проходимость (клиренс 204 мм, углы съезда и въезда - 31 и 20 градусов соответственно), просторный салон и широкие возможности индивидуализации.

Машина в комплектации Life с начальным 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой "механикой" оценена в 944 000 рублей. За вариант с тем же мотором и вариатором попросят 994 990 рублей. Такой автомобиль в базе уже имеет кондиционер, 16-дюймовые колесные диски, светодионый дневной свет и мультимедиа с поддержкой коммуникационной системы Bluetooth и управлением аудиосистемой на руле.

Топовый переднеприводный вариант Extreme с вариатором за 1 204 990 рублей подразумевает наличие двухцветной окраски кузова, климат-контроля, мультимедийного комплекса с навигацией и камерой заднего вида, датчиков парковки, дождя и света, лобового стекла с обогревом и светодиодных противотуманных фар.

Ford Ecosport

Американский кроссовер, выпускающийся на заводе в Набережных Челнах, доступен в переднеприводном исполнении за 999 000 рублей.

Бензиновый 1,5-литровый 123-сильный двигатель будет за эти деньги спарен с 5-ступенчатой "механикой". Связка того же двигателя с 6-диапазонным "автоматом" оценена в 1 137 000 рублей. Обе версии охотно потребляют 92-ой бензин, что является вкладом в копилку практичности. Экстерьер и интерьер этой модели исполнены в модном стиле "хайтек", в салоне тесновато. Объем не самого крупного багажного отсека (375 литров) возрастет до 1240 литров, если сложить задний диван.

Главной опциональной "фишкой" является парящий 8-дюймовый сенсорный дисплей (в базе - 4,2 дюйма) с камерой заднего вида и русифицированной навигацией. Присутствуют и всевозможные розетки и разъемы, в том числе слот USB в районе салонного зеркала заднего вида для подключения видеорегистратора.

Подвеска "американца" настроена жестковато, зато эта модель демонстрирует отличную управляемость. Клиренс 200 мм, короткая колесная база и небольшие свесы позволяют эксплуатировать такой переднеприводный кроссовер на пересеченной местности.

К недостаткам можно отнести тяжелую, открывающуюся вбок, пятую дверь, "весомость" которой придает в том числе и крепящаяся на ней полноразмерная "запаска", увеличивающая габаритную длину.