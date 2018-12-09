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09.12.2018 14:45
Рубрика: Власть

Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Текст: Галина Мисливская
Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Так он прокомментировал РИА Новости слова представителя миссии Украины при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о том, что у Украины есть "все мощности" для создания собственного ядерного оружия.

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"Думаю, что украинский генерал блефует", - заявил Клинцевич. По его мнению, Киев давно "разбазарил" интеллектуальные возможности, унаследованные от Советского Союза, а о финансовых и организационных не приходится говорить в нынешних условиях. Впрочем, и в советские времена основной потенциал для производства ядерных боеголовок находился не на Украине, а в РСФСР, напомнил он.

"Но даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех", - уверен Франц Клинцевич. Кроме того, в превращении Украины в ядерную державу не заинтересованы внешние игроки, полагает сенатор, потому что проблем от Киева в этом случае будет куда больше, чем от Пхеньяна.

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