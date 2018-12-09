Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал

"Машина на все случаи жизни". Это не рекламный слоган и не прозвище, данное владельцами. Именно так на самом деле переводится на русский язык первородное название героя сегодняшнего обзора. Largus - это адаптированная для России версия румынского универсала Dacia Logan, известного у нас как Renault, которому создатели присвоили приставку MCV или Multi Convivial Vehicle. К сегодняшнему дню модели стукнуло почти 14 лет, но в "русифицированном" виде только шесть. Смотрим, осталась ли в отечественном варианте репутация неубиваемости и дешевизны первого "Логана".

"Это тот же "Логан", только универсал и российской сборки". Часто именно такой аргумент продавцы отечественных автосалонов Lada приводили для того, чтобы убедить клиента в покупке. Учитывая, что к 2012 году, когда Largus появился в отечественных автосалонах, Renault Logan имел железобетонную репутацию, такой довод срабатывал на отлично. Купить дешевле невероятно прагматичную машину с багажником объемом 700 литров или тремя рядами сидений (!) тогда не представлялось возможным. Собственно, как и сейчас.

Но в словах сотрудников салонов АвтоВАЗа была немалая доля лукавства. Безусловно, да, Largus действительно является адаптированным вариантом Logan MCV, вопрос только в масштабах этой адаптации. Так вот, даже в начале своего производства она была невероятно высокой. Фактически, инженеры АвтоВАЗа перетряхнули и заменили на отечественные аналоги все, что можно было заменить. А с 2015 года из машины исчезли и оригинальные французские двигатели - сначала 8-клапанный, а затем и 16-клапанный. Так что сегодняшний "Ларгус" реально уже почти отечественная модель.

По этой же причине те, кто сегодня выбирает подержанный универсал Lada, часто стремится взять машину не свежее годом, а, наоборот, версию, в которой максимальное количество импортных деталей, в частности французские моторы.

Собственно, это все варианты, выпущенные с 2012 по декабрь 2015 года. Несмотря на небольшое количество модификаций, разброс цен на вторичном рынке на машину разительный: от 200 000 до 500 000 рублей. Это обусловлено не столько годом выпуска, сколько пробегом. На первых экземплярах, которым только исполнилось шесть лет, сегодня можно встретить и 200 000, и 300 000, и даже 400 000 км! И это не обязательно показатель такси или коммерческого парка. Обычные граждане, загрузив бездонную практичную машину под крышу детьми и багажом, ездили и на юга, и на дачи к бабушкам в соседние регионы и постсоветские страны не по одному разу за год. Так что имейте ввиду, что маленький пробег - повод проверить скрутку одометра.

Двигатели

Как уже было сказано, на Lada Largus с момента запуска по декабрь 2015 года ставилось два двигателя, доставшихся машине от Renault Logan. Оба объем 1.6 литра: 8-клапанный К7М (84 л.с.) и его 16-клапанный вариант К4М (105 л.с.).

Поскольку мы уже подробно разбирали силовые агрегаты при обзоре Renault Logan, отметим лишь основные особенности. В первую очередь стоит сказать, что двигатель 1.6 заслуженно носит репутацию надежного агрегата, но из-за повсеместной экономии на конструкции и комплектующих требует заботы и внимания. Кроме того, моторы не отличаются тишиной работы, скоростными характеристиками и топливной экономичностью, а более современный 16-клапанный двигатель еще и не очень бюджетен в обслуживании.

И 8-ми, и 16-клапанный мотор имеют в приводе ГРМ ремень, который не хвастается долговечностью. Менять его следует желательно каждые 60 000 км, иначе при обрыве загнет клапана и двигатель отправится на "капиталку". В двигателе нет гидрокомпенсаторов, так что каждые 30 000 км придется регулировать клапана.

Оба двигателя и особенно 16-клапанный достаточно требовательны к топливу, поскольку уже отвечают нормам Евро-4 - некачественный бензин быстро убьет свечи и форсунки. Быстро выходят из строя катушки зажигания. Дубеют на холоде и просаживаются подушки двигателя и уплотнительные кольца дроссельной заслонки. Следствие всего вышеперечисленного - постоянное подтраивание, вибрации, плавание оборотов и провалы в работе на ходу. К 80 000 км начинают подтекать сальники распредвала и коленвала, которые лучше всего менять вместе с комплектом ГРМ, а также помпой системы охлаждения. Процедура в комплексе недешевая, особенно, опять же, в варианте более мощного мотора.

Слабое место - генератор и его привод. При посторонних звуках с его стороны, следует первым делом проверить ремень и ролики натяжения, а также исправность аккумулятора и его клемм.

Коробка передач

С французскими моторами на Lada Largus ставились и французские же коробки передач. Самая базовая версия с пятиместным салоном и 84-сильным двигателем получила "механику" JH3, все остальные модификации - механическую коробку JR5 с разным подбором передаточных чисел в зависимости от версии. Автоматов на "Ларгус" никогда не ставилось.

Конструкция трансмиссий во многом идентична: отличия заключаются в узлах выключения сцепления, переключения передач и присоединения приводов колес.

Коробка зарекомендовала себя очень хорошо, за и что и попала на замену вазовской. Как и в случае с Renault Logan, могут быть скорее возрастные особенности, нежели глобальные проблемы. Из-за отсутствия синхронизатора может с усилием и хрустом включаться задняя передача. На самых первых экземплярах "Ларгуса" могут ослабнуть крепления, износиться шестерни, вилки переключения передач или сломаться пружины фиксаторов. По регламенту масло менять в коробке не нужно, однако за подтеками все-таки стоит следить: из-за низкого уровня могут разрушиться сальники и уплотнительные кольца.

Подвеска и тормоза

Подвеска "Ларгуса" по характеристикам мало уступает "логановской" - амортизаторы выдерживают по 100 000 км и меняются желательно с верхними опорами. Но тут стоит делать скидку на грузопассажирские возможности машины и ее эксплуатацию.

Слабые места Lada - шаровые опоры (ходят не более 50 000 км), ступичные подшипники (ходят иногда меньше 30 000 км) и пыльники ШРУСов, которые мерзнут на холоде и трескаются, в результате чего механизм быстро выходит из строя. Все это лучше менять на качественный неоригинал. Вряд ли больше 60 000 км выдержат стойки стабилизатора, у которых до кучи сильно коррозируют крепежные болты.

Тормоза можно признать надежными. Передние родные колодки ходят и по 50 000 км, задние механизмы в два раза дольше, если их регулярно чистить. Долговечность передних колодок связана с их жесткостью, которая влияет на износ дисков, так что не удивляйтесь, если последние раньше положенного потребуют замены.

Кузов и салон

Кузов Lada Largus пока еще не дожил до тех лет, когда можно было бы однозначно судить о его качестве. Даже варианты с чудовищными пробегами находятся в приличном внешнем состоянии. Так что заметные очаги коррозии на кузове с большой вероятностью свидетельствуют либо о заводском браке, либо о не лучшем кузовном ремонте. А вот детали подвески и различные крепления, как показала практика, коррозии подвержены, так что перед покупкой постарайтесь заглянуть под днище.

Интерьер с поправкой на кузов универсал и третий ряд сидений достался "Ларгусу" от первого "Логана", а потому весь букет эргономических проколов перекочевал на машину без изменений. К неудобным и скрипучим креслам, причем уже отечественного производства, добавился брак регулировки спинки, которая не держит положения. Задняя часть салона медленно прогревается. Дешевый пластик быстро теряет внешний вид, встречается брак сборки. Из-за последнего, а также применения не лучшей по качеству проводки, регулярно глючит салонная электрика.

Вывод

Lada Largus - машина, которая получила в наследство очень хороший запас прочности и выносливости от Logan, но компенсировала это обильным применением отечественных комплектующих и, в отличие о того же Renault, сборкой на АвтоВАЗе. Все вместе дало смешанный эффект, в котором все-таки больше первого.

Идеальный вариант - это постепенно заменить в "Ларгусе" все отечественные или недорогие родные комплектующие на качественные импортные аналоги, которые порой даже дешевле оригинальных. Учитывая, что в объявлениях машины с пробегом в несколько сотен тысяч км встречаются регулярно, можно уверенно говорить о неплохой надежности авто. Правда, лучше всего смотреть варианты 2013-2014 года ценой около 400 000 рублей, который прошли часть отзывных кампаний, а также гарантийных замен и доработок.