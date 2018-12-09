Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал

"Это тот же "Логан", только универсал и российской сборки". Часто именно такой аргумент продавцы отечественных автосалонов Lada приводили для того, чтобы убедить клиента в покупке. Учитывая, что к 2012 году, когда Largus появился в отечественных автосалонах, Renault Logan имел железобетонную репутацию, такой довод срабатывал на отлично. Купить дешевле невероятно прагматичную машину с багажником объемом 700 литров или тремя рядами сидений (!) тогда не представлялось возможным. Собственно, как и сейчас.
Но в словах сотрудников салонов АвтоВАЗа была немалая доля лукавства. Безусловно, да, Largus действительно является адаптированным вариантом Logan MCV, вопрос только в масштабах этой адаптации. Так вот, даже в начале своего производства она была невероятно высокой. Фактически, инженеры АвтоВАЗа перетряхнули и заменили на отечественные аналоги все, что можно было заменить. А с 2015 года из машины исчезли и оригинальные французские двигатели - сначала 8-клапанный, а затем и 16-клапанный. Так что сегодняшний "Ларгус" реально уже почти отечественная модель.
По этой же причине те, кто сегодня выбирает подержанный универсал Lada, часто стремится взять машину не свежее годом, а, наоборот, версию, в которой максимальное количество импортных деталей, в частности французские моторы.
Собственно, это все варианты, выпущенные с 2012 по декабрь 2015 года. Несмотря на небольшое количество модификаций, разброс цен на вторичном рынке на машину разительный: от 200 000 до 500 000 рублей. Это обусловлено не столько годом выпуска, сколько пробегом. На первых экземплярах, которым только исполнилось шесть лет, сегодня можно встретить и 200 000, и 300 000, и даже 400 000 км! И это не обязательно показатель такси или коммерческого парка. Обычные граждане, загрузив бездонную практичную машину под крышу детьми и багажом, ездили и на юга, и на дачи к бабушкам в соседние регионы и постсоветские страны не по одному разу за год. Так что имейте ввиду, что маленький пробег - повод проверить скрутку одометра.
Как уже было сказано, на Lada Largus с момента запуска по декабрь 2015 года ставилось два двигателя, доставшихся машине от Renault Logan. Оба объем 1.6 литра: 8-клапанный К7М (84 л.с.) и его 16-клапанный вариант К4М (105 л.с.).
Поскольку мы уже подробно разбирали силовые агрегаты при обзоре Renault Logan, отметим лишь основные особенности. В первую очередь стоит сказать, что двигатель 1.6 заслуженно носит репутацию надежного агрегата, но из-за повсеместной экономии на конструкции и комплектующих требует заботы и внимания. Кроме того, моторы не отличаются тишиной работы, скоростными характеристиками и топливной экономичностью, а более современный 16-клапанный двигатель еще и не очень бюджетен в обслуживании.
И 8-ми, и 16-клапанный мотор имеют в приводе ГРМ ремень, который не хвастается долговечностью. Менять его следует желательно каждые 60 000 км, иначе при обрыве загнет клапана и двигатель отправится на "капиталку". В двигателе нет гидрокомпенсаторов, так что каждые 30 000 км придется регулировать клапана.
Оба двигателя и особенно 16-клапанный достаточно требовательны к топливу, поскольку уже отвечают нормам Евро-4 - некачественный бензин быстро убьет свечи и форсунки. Быстро выходят из строя катушки зажигания. Дубеют на холоде и просаживаются подушки двигателя и уплотнительные кольца дроссельной заслонки. Следствие всего вышеперечисленного - постоянное подтраивание, вибрации, плавание оборотов и провалы в работе на ходу. К 80 000 км начинают подтекать сальники распредвала и коленвала, которые лучше всего менять вместе с комплектом ГРМ, а также помпой системы охлаждения. Процедура в комплексе недешевая, особенно, опять же, в варианте более мощного мотора.
Слабое место - генератор и его привод. При посторонних звуках с его стороны, следует первым делом проверить ремень и ролики натяжения, а также исправность аккумулятора и его клемм.
С французскими моторами на Lada Largus ставились и французские же коробки передач. Самая базовая версия с пятиместным салоном и 84-сильным двигателем получила "механику" JH3, все остальные модификации - механическую коробку JR5 с разным подбором передаточных чисел в зависимости от версии. Автоматов на "Ларгус" никогда не ставилось.
Конструкция трансмиссий во многом идентична: отличия заключаются в узлах выключения сцепления, переключения передач и присоединения приводов колес.
Коробка зарекомендовала себя очень хорошо, за и что и попала на замену вазовской. Как и в случае с Renault Logan, могут быть скорее возрастные особенности, нежели глобальные проблемы. Из-за отсутствия синхронизатора может с усилием и хрустом включаться задняя передача. На самых первых экземплярах "Ларгуса" могут ослабнуть крепления, износиться шестерни, вилки переключения передач или сломаться пружины фиксаторов. По регламенту масло менять в коробке не нужно, однако за подтеками все-таки стоит следить: из-за низкого уровня могут разрушиться сальники и уплотнительные кольца.
Подвеска "Ларгуса" по характеристикам мало уступает "логановской" - амортизаторы выдерживают по 100 000 км и меняются желательно с верхними опорами. Но тут стоит делать скидку на грузопассажирские возможности машины и ее эксплуатацию.
Слабые места Lada - шаровые опоры (ходят не более 50 000 км), ступичные подшипники (ходят иногда меньше 30 000 км) и пыльники ШРУСов, которые мерзнут на холоде и трескаются, в результате чего механизм быстро выходит из строя. Все это лучше менять на качественный неоригинал. Вряд ли больше 60 000 км выдержат стойки стабилизатора, у которых до кучи сильно коррозируют крепежные болты.
Тормоза можно признать надежными. Передние родные колодки ходят и по 50 000 км, задние механизмы в два раза дольше, если их регулярно чистить. Долговечность передних колодок связана с их жесткостью, которая влияет на износ дисков, так что не удивляйтесь, если последние раньше положенного потребуют замены.
Кузов Lada Largus пока еще не дожил до тех лет, когда можно было бы однозначно судить о его качестве. Даже варианты с чудовищными пробегами находятся в приличном внешнем состоянии. Так что заметные очаги коррозии на кузове с большой вероятностью свидетельствуют либо о заводском браке, либо о не лучшем кузовном ремонте. А вот детали подвески и различные крепления, как показала практика, коррозии подвержены, так что перед покупкой постарайтесь заглянуть под днище.
Интерьер с поправкой на кузов универсал и третий ряд сидений достался "Ларгусу" от первого "Логана", а потому весь букет эргономических проколов перекочевал на машину без изменений. К неудобным и скрипучим креслам, причем уже отечественного производства, добавился брак регулировки спинки, которая не держит положения. Задняя часть салона медленно прогревается. Дешевый пластик быстро теряет внешний вид, встречается брак сборки. Из-за последнего, а также применения не лучшей по качеству проводки, регулярно глючит салонная электрика.
Lada Largus - машина, которая получила в наследство очень хороший запас прочности и выносливости от Logan, но компенсировала это обильным применением отечественных комплектующих и, в отличие о того же Renault, сборкой на АвтоВАЗе. Все вместе дало смешанный эффект, в котором все-таки больше первого.
Идеальный вариант - это постепенно заменить в "Ларгусе" все отечественные или недорогие родные комплектующие на качественные импортные аналоги, которые порой даже дешевле оригинальных. Учитывая, что в объявлениях машины с пробегом в несколько сотен тысяч км встречаются регулярно, можно уверенно говорить о неплохой надежности авто. Правда, лучше всего смотреть варианты 2013-2014 года ценой около 400 000 рублей, который прошли часть отзывных кампаний, а также гарантийных замен и доработок.