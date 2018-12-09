Матвиенко: Людмила Алексеева была настоящим патриотом России

Правозащитница Людмила Алексеева была настоящим патриотом России, мудрым и порядочным человеком. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила а адрес Московской Хельсинской группы.

"Яркий общественный деятель, мудрый и порядочный человек, Людмила Михайловна была настоящим патриотом России. На ее долю выпало трудное для отечества время, но она смогла сделать огромное количество важных и добрых дел", - цитирует председателя пресс-служба Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что Людмилу Алексееву "ценили и уважали за открытость и принципиальность", ее богатый опыт работы в правозащитной сфере, широкая эрудиция были востребованы в решении самых разных вопросов.

"Внимание к людям, стремление оказать поддержку каждому, кто обратился за помощью, всегда оставались ее отличительными чертами. Она была сильной, исключительно ответственной и душевной, такой и останется в нашей памяти", - добавила глава Совфеда и выразила искренние соболезнования родным и близким правозащитницы.

Людмила Алексеева скончалась накануне на 92-м году жизни в Москве. Она была одним из основателей Московской Хельсинской группы, созданной в 1976 году, входила в состав различных российских и международных правозащитных структур, в том числе - президентского Совета по правам человека. Удостоена более чем двадцати наград в этой сфере, последней из которых стала Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (2017).