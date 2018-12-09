Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно

Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"После государственного переворота в этой стране - при нынешней власти - пока такое взаимодействие ну просто невозможно", - заявил руководитель СВР в программе "Действующие лица" на канале "Россия-1".

Он также рассказал о взаимодействии с Центральным разведывательным управлением США. По его словам, Россия и Соединенные Штаты активно обмениваются информацией о международных террористах. Однако с новым главой ЦРУ Джиной Хаспел директор СВР пока не общался.

Ранее Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом. По его словам, Лондон планомерно уничтожает улики по данному делу.