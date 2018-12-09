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09.12.2018 17:34
Рубрика: Власть

Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно

Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Нарышкин призвал не верить басням о парализованной работе разведки РФ

"После государственного переворота в этой стране - при нынешней власти - пока такое взаимодействие ну просто невозможно", - заявил руководитель СВР в программе "Действующие лица" на канале "Россия-1".

Он также рассказал о взаимодействии с Центральным разведывательным управлением США. По его словам, Россия и Соединенные Штаты активно обмениваются информацией о международных террористах. Однако с новым главой ЦРУ Джиной Хаспел директор СВР пока не общался.

Ранее Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом. По его словам, Лондон планомерно уничтожает улики по данному делу.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР) Россия и США Отношения России и Украины
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