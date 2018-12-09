Новый Kia Ceed. Каким получился хэтчбек за 1,5 млн рублей

В этом году компания Kia серьезно обновила свой модельный ряд в России. Появились рестайлинговые Optima, Sportage, новый Cerato. Одной из главных премьер стал выход на наш рынок хэтчбека Ceed третьего поколения. "РГ" оценила изменения, которые произошли с автомобилем.

Как снаружи

Дизайн пятидверки создавался в европейском центре компании, который расположен в немецком Франкфурте. Именно, там, кстати, разработали и первый в истории марки фастбек - Stinger. Отличительными чертами нового хэтчбека стали фары головного света с четырьмя LED-элементами дневных ходовых огней, а также фирменная радиаторная решетка. Сзади автомобиль выделяется фонарями со светодиодными секциями необычной формы, которые добавили ему стиля и брутальности.

Вообще же дизайнерам удалась важная вещь - глядя на хэтчбек, сразу понимаешь, что это не просто Kia, это новый Ceed. Нельзя сказать, что предыдущее поколение модели визуально было слишком старым, оно и сейчас смотрится вполне современно. Но корейцы, как и все прогрессивные автопроизводители, не останавливаются на достигнутом. Поэтому узнать в новом автомобиле именно Ceed не составит труда. И омоложение явно пошло ему на пользу - этот симпатичный хэтчбек придется по вкусу многим.

Как внутри

Главная проблема, которую обнаруживаешь сразу же, это низкая крыша - она затрудняет посадку в автомобиль. Даже мне при росте 177 см с трудом удавалось забираться в капитанское кресло. Сами же сиденья очень хороши: с отличной боковой поддержкой, удобные по профилю и с достаточным количеством регулировок. Хотя, возможно, кому-то покажется, что подушка коротковата.

К эргономике в этом автомобиле привыкать не надо. Все клавиши расположены в нужных местах и четко структурированы. Есть отдельная полка для смартфона, где ваш гаджет может заряжаться и не рискует вывалиться во время поездки. Материалы отделки на высоком уровне: везде мягкий на ощупь пластик (который сразу от металла и не отличишь), качественный кожзам и практичная ткань. Вообще нет ощущения, что это бюджетная модель.

Изменилась комбинация приборов. Вместо трех колодцев осталось два, прямоугольный экран сменил круглый дисплей, а красная подсветка уступила место белой. Все нововведения можно оценить только со знаком плюс.

Топовая комплектация (как у нас), получила 8-дюймовый сенсорный планшет мультимедийного комплекса. В прошлом поколении дисплей был слишком низко, в результате в новом Ceed корейцы его подняли и разместили по центру между двумя воздуховодами. По быстроте отклика, качеству разрешения и логике расположения иконок никаких вопросов нет - все четко.

Сзади места вполне достаточно - в Kia говорят, что пространство для ног здесь самое большое в классе. Мы с линейкой не ходили, но подтверждаем: на втором ряду будет комфортно даже высоким пассажирам. Можно регулировать наклон спинок задних кресел, есть персональные дефлекторы вентиляции и двухступенчатый обогрев сидений.

Багажник, который многие критиковали за слишком скромный объем, увеличился до 295 литров. Появилась и интересная "фишка" - двухуровневый пол, но самое важное даже не это. Корейцы очень грамотно структурировали грузовой отсек - здесь тебе и крючки, и сеточки, и отдельные ниши под "незамерзайку". Все очень удобно и практично.

Естественно, что новый Ceed получил целую кучу электронных помощников. Например, систему автоторможения, контроля слепых зон, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и помощи при движении задним ходом, ассистент переключения дальнего света и самопарковщик.

Последний, на мой взгляд, вообще больше имиджевая вещь, чем функциональная. Людей, которые им постоянно пользуются, не так и много. А уж в компактном хэтчбеке без него можно обойтись легко и непринужденно. Но сам факт того, что модель массового сегмента обзавелась таким впечатляющим списком новомодных опций, только радует.

Как едет

В России Ceed получил три мотора: это 1,4-литровый атмосферный двигатель с отдачей 100 л.с., 1,6-литровый силовой агрегат MPI мощностью 128 л.с., а также новый турбированный мотор 1,4 литра, который выдает 140 л.с. и работает вместе с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Новое поколение модели построили на архитектуре K2 с полностью независимой подвеской.

С первых же минут 140-сильный автомобиль радует своей динамикой. По паспорту этот аппарат разгоняется до "сотни" за вполне приличные 9,2 секунды. Если кому-то цифры покажутся не очень впечатляющими, то стоит вспомнить - это все-таки бюджетный хэтчбек.

Возможностей автомобиля вполне хватает для того, чтобы уверенно чувствовать себя в городе. Да и на трассе с таким движком обгоны для вас не превратятся в тесты на выживание. К тому же - у модели есть заветная кнопка Sport. Обычно смена режимов движения не особо отражается на машине, но с Ceed ситуация диаметрально противоположная. Хэтчбек сразу же взрывается: руль становится жестче, реакция на акселератор быстрее, а коробка еще шустрее перебирает передачи. Так что водителям нового Kia не стоит забывать о "спорте" - эта кнопка здесь точно не для галочки.

К прошлому поколению были большие претензии по части управляемости. В итоге инженеры здорово поработали над тем, чтобы решить эту проблему. Перенастроили шасси, оптимизировали настройки электроусилителя, а рулевую рейку "укоротили" до двух с половиной оборотов от упора до упора. К чему это привело? Теперь хэтчбеком приятно управлять, он стабильно держится и в поворотах, и на прямой, чутко реагирует на каждое движение "баранкой".

А вот подвеска автомобиля, обутого в 17-дюймовые диски, показалось жестковатой. Может, все дело в том, что над ней работала команда Альберта Бирмана, который до этого трудился в М-подразделении компании BMW? Особенно эта жесткость заметна на мостовых стыках, да так, что путепроводы хотелось объезжать за версту.

Что до шумоизоляции, то и в этом компоненте полный порядок. Посторонние звуки, в том числе от колес и дороги, конечно, проникают в салон. Но слишком уж сильными их не назовешь. Поэтому судорожно крутить регулятор громкости, чтобы заглушить навязчивый гул, вам не придется.

Еще одна немаловажная тема - это расход бензина, за время теста на трассе он составил около 8 литров, а в пробках переваливал за 10 литров. Для этого мотора вполне себе приличный результат.

Что в итоге

С выходом нового поколения модель не только лишилась апострофа в названии, но и получила ряд изменений, которые позволили корейцам сделать шаг вперед. У Ceed яркий и запоминающийся интерьер, современный эргономичный салон, большое количество нужных (и не очень) опций, неплохая управляемость и динамика.

Сколько за это надо будет заплатить? Самая простая версия обойдется в 984 900 рублей, а топовая комплектация стоит почти 1,5 млн рублей. C такими ценами взять турбированный мотор согласятся единицы.

Да и соперничество со Skoda Octavia, о чем говорят многие журналисты, кажется, на мой взгляд, весьма условным. Главные преимущества "чеха" - это комфорт и большой салон с багажником. Если по части первого "кореец" еще и может конкурировать с лифтбеком, то остальные два аспекта точно за Octavia.

Помочь Ceed должно появление универсала. Kia представила эффектный "сарай" на Московском международном автосалоне, но до дилеров он пока не доехал. Как рассказали нам в пресс-службе марки, продажи Ceed в новом кузове начнутся в 2019 году. Кажется, что именно эта версия и должна навязать серьезное соперничество всем конкурентам Kia в классе.