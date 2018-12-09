Проект развития Севморпути согласуют к февралю

К февралю 2019 года планируется согласовать план развития Северного морского пути.

По словам вице-премьера Максима Акимова, создана рабочая группа по развитию Северного морского пути. Она займется этим многосоставным, многокомпонентным проектом. В него входит строительство танкерного, ледокольного флота, причальной и железнодорожной инфраструктуры.

Он пообещал, что к концу февраля будет готов паспорт проекта.

"Мы гармонизируем действия строителей ледокольного флота, создателей новых мощностей по проводке, строителей танкерного флота, введение новых месторождений, создание дорожной инфраструктуры", - отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления властей России.