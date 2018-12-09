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Рубрика: Легковые авто

В Тольятти сфотографировали странный "гибрид" Lada

Текст: Андрей Полухин
Фото: wroom / vk.com Фото: wroom / vk.com
Фото: wroom / vk.com

В Тольятти даже Hyundai похожи на Lada. Такой комментарий напрашивается к появившемуся в Сети фотоснимку, на котором снят странный автомобиль. На одной из придомовых парковок автограда обнаружилась "помесь" вазовской "десятки" и седана Solaris первого поколения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Впрочем, в данном случае правильнее сказать, что Lada похожа на Hyundai - именно к ВАЗ-2110 приделали передок от популярного "корейца". Идеально детали не встали, а потому доморощенному "тюнеру" пришлось переваривать крылья и крышку капота.

Автомобиль выглядит странно еще и потому, что после "операции" он оказался разноцветным. У него черный верх, синие боковины, серый перед и несколько мест, покрытых белой и зеленой шпаклевкой. Дополняют палитру колесные диски золотого цвета.

Фото: www.vk.com/rcinews
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"Одно чудище сделали похожим на другое чудище" и "Когда очень хочешь Солярис, но хватает только на морду", - посмеялись над "гибридом" в паблике Wroom в "ВКонтакте".

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#Lada