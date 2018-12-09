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09.12.2018 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Аварию на водоводе в центре Симферополя, которая оставила без воды две трети жителей, ликвидируют до конца дня. Об этом заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, разрыв водопровода диаметром 300 миллиметров произошел на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Без воды остались более 20 улиц Симферополя.

По словам Баженова, ЧП случилось несколько дней назад, но ремонтные работы отложили до выходных. Причиной стали ветхие трубы, из-за которых в водопроводных сетях крымской столицы часто происходят протечки.  

- Авария, одна из бесконечного количества, произошла два-три дня назад, - сказал Баженов. - Чтобы не парализовать жизнь города в рабочие дни, приняли решение перенести устранение на субботу.

Водоснабжение было прекращено в центре Симферополя, Киевском районе и прилегающих микрорайонах. Кроме этого, пришлось отключить подачу воды с очистных сооружений на Петровских высотах, поскольку устаревшее оборудование не справлялось с давлением.

Он добавил, что устранить прорыв аварийные бригады планируют в воскресенье до конца дня.

Ранее сообщалось, что при устранении протечки погиб рабочий ГУП "Вода Крыма".
 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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