Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня

Аварию на водоводе в центре Симферополя, которая оставила без воды две трети жителей, ликвидируют до конца дня. Об этом заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Напомним, разрыв водопровода диаметром 300 миллиметров произошел на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Без воды остались более 20 улиц Симферополя.

По словам Баженова, ЧП случилось несколько дней назад, но ремонтные работы отложили до выходных. Причиной стали ветхие трубы, из-за которых в водопроводных сетях крымской столицы часто происходят протечки.

- Авария, одна из бесконечного количества, произошла два-три дня назад, - сказал Баженов. - Чтобы не парализовать жизнь города в рабочие дни, приняли решение перенести устранение на субботу.

Водоснабжение было прекращено в центре Симферополя, Киевском районе и прилегающих микрорайонах. Кроме этого, пришлось отключить подачу воды с очистных сооружений на Петровских высотах, поскольку устаревшее оборудование не справлялось с давлением.

Он добавил, что устранить прорыв аварийные бригады планируют в воскресенье до конца дня.

Ранее сообщалось, что при устранении протечки погиб рабочий ГУП "Вода Крыма".

