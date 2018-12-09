Россиянин Логинов стал третьим в биатлонной гонке, несмотря на падение

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, проходящего в словенской Поклюке. Победителем пасьюта стал норвежец Йоханнес Бо, а вторую строчку пьедестала занял француз Кентен Фийон-Майе.

На трассу Логинов ушел третьим с 16 секундами отставания от лидера Йоханнеса Бо и всего через 0,3 секунды после француза Антуана Гигонна, ставшего в спринте вторым. Два огневых рубежа в лежке Александр миновал без промахов, а вот на первой же стойке допустил промах, который, впрочем, не помешал ему остаться в тройке лидеров вслед за Йоханнесом Бо и прорвавшимся на второе место за счет быстрой и точной стрельбы австрийцем Симоном Эдером.

Ключевой стала четвертая стрельба. Логинов провел ее фантастически и даже на некоторое время вышел на первое место, опередив промахнувшегося дважды Бо. Но, увы, россиянин лидерство удержать не смог. Более того, перед самым финишем Александр упал, пропустив вперед Фийона-Майе. К счастью, имевшегося отрыва над остальными хватило Логинову, чтобы финишировать в тройке призеров. Таким образом, наш биатлонист завоевал в Поклюке две "бронзы".

Что касается остальных наших соотечественников, Евгений Гараничев не справился со стрельбой на стойках и с тремя промахами финишировал 24-м. Матвей Елисеев закончил гонку 29-м, а Эдуард Латыпов - 41-м.

Отдельно отметим провал француза Мартена Фуркада. Лучший биатлонист из ныне действующих допустил четыре промаха и сошел с дистанции.