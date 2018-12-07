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07.12.2018 17:49

Биатлонист Логинов выиграл "бронзу" в спринте на Кубке мира

Текст: Илья Трисвятский
Россиянин Александр Логинов выиграл бронзовую награду в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира-2018/19 в словенской Поклюке. В борьбе за "серебро" наш спортсмен уступил всего 0,3 секунды французу Антонену Гигонна. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, опередивший второго призера на 16,1 секунды.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Причем, если Логинов и Гигонна оба огневых рубежа на дистанции 10 километров прошли без промахов, то Йоханнес Бё допустил одну осечку. Но скорости хода по лыжне норвежцу хватило, чтобы опередить безупречно стрелявших конкурентов.

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Серьезную неудачу потерпел действующий и многократный обладатель "Большого хрустального глобуса" за победу в общем зачете Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. С одной незакрытой мишенью он занял лишь 23-е место при отставании от Йоханнес Бё в 1 минуту и 12 секунд.

Помимо Логинова, в гонке приняли участие еще пять россиян. Но их результаты оказались слабоватыми. Евгений Гараничев - 22-й (отставание от победителя - 1 мин 8 сек; 1 промах), Матвей Елисеев - 27-й (1.15; 2). Эдуард Латыпов уже вне пределов очковой зоны - 43-е место (1.42; 1), совсем плохи дела у Дмитрия Малышко - 70-я строчка в итоговом протоколе (2.16; 3). Снова провалился, как и в прошедшей ранее индивидуальной гонке, Алексей Слепов, финишировавший 76-м (2.24; 4). Всего в мужском спринте приняли участие 110 участников.

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону
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