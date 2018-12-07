Биатлонист Логинов выиграл "бронзу" в спринте на Кубке мира

Причем, если Логинов и Гигонна оба огневых рубежа на дистанции 10 километров прошли без промахов, то Йоханнес Бё допустил одну осечку. Но скорости хода по лыжне норвежцу хватило, чтобы опередить безупречно стрелявших конкурентов.

Серьезную неудачу потерпел действующий и многократный обладатель "Большого хрустального глобуса" за победу в общем зачете Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. С одной незакрытой мишенью он занял лишь 23-е место при отставании от Йоханнес Бё в 1 минуту и 12 секунд.

Помимо Логинова, в гонке приняли участие еще пять россиян. Но их результаты оказались слабоватыми. Евгений Гараничев - 22-й (отставание от победителя - 1 мин 8 сек; 1 промах), Матвей Елисеев - 27-й (1.15; 2). Эдуард Латыпов уже вне пределов очковой зоны - 43-е место (1.42; 1), совсем плохи дела у Дмитрия Малышко - 70-я строчка в итоговом протоколе (2.16; 3). Снова провалился, как и в прошедшей ранее индивидуальной гонке, Алексей Слепов, финишировавший 76-м (2.24; 4). Всего в мужском спринте приняли участие 110 участников.