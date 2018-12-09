Новости

Проект развития Севморпути согласуют к февралю 14:38
В Тольятти сфотографировали странный "гибрид" Lada 14:30
Нетаньяху: Военные эксперты России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии 14:24
Жена Льва Лещенко рассказала о его экстренной госпитализации 14:17
Российский робот сыграет Жанну Д'Арк в израильском театре 14:07
В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником 13:22
Пропавшую кандидатку на титул "Мисс Вселенная" нашли в Таиланде 13:12
Матвиенко: Людмила Алексеева была настоящим патриотом России 13:10
Какие кроссоверы можно купить в России по цене от 700 тысяч рублей 13:10
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера 13:06
В Беларуси появилась станция подавления "Синица" 12:57
Япония открывает границы для гастарбайтеров 12:50
В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек 12:50
В Ленобласти мужчина убил трех оппонентов 12:45
На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы 12:33
Омич обнаружил в своей квартире полсотни кошек 12:05
Овечкин стал второй звездой матча НХЛ и возглавил снайперскую гонку 12:05
Уроженка СССР впервые в истории стала чемпионкой UFC 11:57
Под Астраханью увековечили Макарыча из фильма "В бой идут одни старики" 11:43
Загитова могла сняться с финала Гран-при из-за травмы 11:38
Универсал Aurus Senat: каким он может быть 11:38
В Барнауле из-за аварии без тепла остались более 11 тысяч человек 11:34
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан бывший вице-премьер 11:17
Михаил Федотов: Людмила Алексеева служила людям так, как дышала 11:07
Боксер Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 14:07
Рубрика: Культура

Российский робот сыграет Жанну Д'Арк в израильском театре

Текст: Николай Грищенко
Фото: Gesher Theatre/ You Tude Фото: Gesher Theatre/ You Tude
Фото: Gesher Theatre/ You Tude

В израильском театре "Гешер" состоится премьера спектакля "Лолита/Жанна Д'Арк", в котором ведущую роль французской героини исполнит антропоморфный девушка-робот из России.

В спектакле режиссер Иехезкель Лазаров объединил 12-летнюю героиню романа Набокова и 18-летнюю Орлеанскую деву, жившую в XV веке. Каждой из них авторы пьесы посвятили отдельный акт, но при этом зрители увидят связь между ними. Спектакль, как сообщается в афише, предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь, а также на то, нужна ли женщине "броня", чтобы выжить в мужском мире.

Фото: depositphotos
В российские суды посадят роботов-стенографистов

"Режиссер связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль", - рассказал РИА Новости ведущий актер "Гешера" Александр Демидов.

Прототипом для робота-актрисы стал робот-промоутер KIKI, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог. Рост искусственной Жанны Д'Арк - 160 сантиметров, вес - 80 килограммов.

Робот-актриса разговаривает женским голосом на иврите, а искусственный интеллект позволяет взаимодействовать с актерами и по ходу пьесы отвечать на вопросы, основанные на протоколах суда инквизиции в 1431 году. За точное попадание реплик робота в диалог с живым человеком отвечает скрытый от глаз зрителей звукооператор за пультом. Предполагается, что необычная пьеса будет показана российским зрителям во время гастролей.

Кстати

В ростовском зоопарке с сентября приступил к работе первый в России робот-кассир. Он обладает искусственным интеллектом, умеет выражать эмоции и узнавать посетителей в лицо. А также рассказывает людям о жизни зоопарка, продает и распечатывает билеты, приобретенные через интернет.

Культура Театр Шоу Общество Наука Роботы: настоящее и будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
Трамп посоветовал французам выйти из Парижского соглашения по климату
Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России
Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом