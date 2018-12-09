Российский робот сыграет Жанну Д'Арк в израильском театре

В израильском театре "Гешер" состоится премьера спектакля "Лолита/Жанна Д'Арк", в котором ведущую роль французской героини исполнит антропоморфный девушка-робот из России.

В спектакле режиссер Иехезкель Лазаров объединил 12-летнюю героиню романа Набокова и 18-летнюю Орлеанскую деву, жившую в XV веке. Каждой из них авторы пьесы посвятили отдельный акт, но при этом зрители увидят связь между ними. Спектакль, как сообщается в афише, предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь, а также на то, нужна ли женщине "броня", чтобы выжить в мужском мире.

"Режиссер связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль", - рассказал РИА Новости ведущий актер "Гешера" Александр Демидов.

Прототипом для робота-актрисы стал робот-промоутер KIKI, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог. Рост искусственной Жанны Д'Арк - 160 сантиметров, вес - 80 килограммов.

Робот-актриса разговаривает женским голосом на иврите, а искусственный интеллект позволяет взаимодействовать с актерами и по ходу пьесы отвечать на вопросы, основанные на протоколах суда инквизиции в 1431 году. За точное попадание реплик робота в диалог с живым человеком отвечает скрытый от глаз зрителей звукооператор за пультом. Предполагается, что необычная пьеса будет показана российским зрителям во время гастролей.

Кстати

В ростовском зоопарке с сентября приступил к работе первый в России робот-кассир. Он обладает искусственным интеллектом, умеет выражать эмоции и узнавать посетителей в лицо. А также рассказывает людям о жизни зоопарка, продает и распечатывает билеты, приобретенные через интернет.