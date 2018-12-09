Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса

В самопровозглашенной Донецкой народной республике обратили внимание общественности на приготовления украинских военных, которые перебрасывают в район Донбасса ударные беспилотники в большом количестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, зафиксированные в зоне конфликта летательные аппараты могут помимо прочего перевозить до 70 килограммов груза. Какой именно груз вооруженные силы Украины собираются переправлять в зону конфликта, не известно. При этом установлено, что технику доставляют по железной дороге. Один из таких БПЛА был произведен украинской стороной совместно с турками.

Ранее они использовались для атаки на инфраструктуру в населенных пунктах, оказавшихся в прифронтовой полосе на юго-востоке Украины.

Кроме того, с помощью ударных беспилотников могут быть совершены провокации с применением химоружия, предупреждают в ДНР.