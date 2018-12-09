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Рубрика: Легковые авто

Универсал Aurus Senat: каким он может быть

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.facebook.com/pg/xtomidesign Фото: www.facebook.com/pg/xtomidesign
Фото: www.facebook.com/pg/xtomidesign

Известная венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала, как мог бы выглядеть универсал Aurus Senat SW.

На данный момент в семейство проекта "Кортеж" входит лимузин Aurus Senat Limousine (обычный и бронированный), седан Aurus Senat и микроавтобус Aurus Arsenal. Вскоре модельный ряд должен пополниться внедорожником Aurus Komendant и мотоциклом.

Серийное производство полноразмерного внедорожника "Комендант" начнется в конце 2020 - начале 2021 года. Не исключено появление кабриолета, купе, универсала. Первый должен дебютировать 9 мая 2019 года (если успеют подготовить), либо точно в 2020-ом году, а о возможности появления последних двух моделей официально не сообщалось.

Фото: REUTERS/Martin Acosta
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Стоит отметить, что в сюжете одного из федеральных телеканалов об Aurus на стене ФГУП НАМИ уже мелькали эскизы универсала.

Напомним, Aurus начали разрабатывать "ФГУП НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" ещё в конце 2012 года. Создана унифицированная платформа "ЕМП" и линейка премиальных автомобилей на её базе.

Все семейство машин полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932.

Короткобазный седан Aurus Senat разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Продажи седана и лимузина стартуют в начале 2019 года. Ранее генеральный директор Sollers (индустриальный партнер проекта) Вадим Швецов сообщил о том, что автомобили Aurus раскупили на два года вперед.

Напомним, мировая премьера Aurus Senat и Aurus Senat Limousine состоялась в конце августа на Московском международном автосалоне. Весной следующего года оба автомобиля представят на Женевском автосалоне.

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#Кортеж