В Сети опубликовали видео падения Логинова в гонке преследования

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! 🏁



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декабря 2018 г.

В интернете появилась видеозапись обидного падения российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Александр на последнем круге шел вровень с лидером гонки Йоханнесом Бе из Норвегии, но за несколько сотен метров до финишной черты он упал и выпал из борьбы за "золото". В результате Бе победил, лишь на 0,1 секунды опередив Кантена Фийона Майе (Франция), взявшего серебряную медаль. А Логинов стал третьим.

"Падение? Контакта не было. Возникла суета. И я сам воткнул себе палку в ботинок", - отметил Логинов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Тот заключительный подъем, конечно, можно было бы отработать на максимуме. Однако там достаточно узкое место. Но силы у меня были", - добавил он.

Напоследок Александр попросил прощения у болельщиков и у Йоханнеса Бе.

"Я при перестроении случайно задел его. Это было случайно, я не хотел этого. За что и извиняюсь", - подытожил Логинов.