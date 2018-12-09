ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане

Военно-морские силы Ирана в ближайший месяц проведут широкомасштабные учения в Индийском океане, заявил заместитель командующего иранскими ВМС контр-адмирал Али Кавиани.

"В маневрах, которые состоятся этой зимой в нейтральных водах Индийского океана, будут задействованы, в том числе, недавно вошедшие в состав флота подводные лодки класса "Гадир", - рассказал военный агентству IRNA.

Кавиани отметил, что новые субмарины иранского производства способны нести ракетное вооружение, торпеды и мины, а также перевозить и высаживать на побережье десант. Подлодки уже несут боевое дежурство в южных водах Персидского залива.

Кроме того, в учениях примет участие новейший иранский эсминец "Саханд", спущенный на воду в начале декабря этого года. Корабль водоизмещением 1300 тонн и длиной около 100 метров может находиться в автономном плавании с судами поддержки на протяжении пяти месяцев.

По словам замкома ВМС Ирана, целью маневров станет демонстрация военной мощи и повышение обороноспособности вооруженных сил Исламской Республики.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что американский авианосец John C. Stennis в сопровождении других кораблей США в скором времени зайдут в воды Персидского залива. Поход американских кораблей станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Главной задачей маневров американских кораблей является демонстрация Ирану военной мощи США на фоне эскалации напряженности в ирано-американских отношениях.