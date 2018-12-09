Загитова могла сняться с финала Гран-при из-за травмы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая уступила победу японке Рике Кихире в финале Гран-при по фигурному катанию в Канаде, вообще могла сняться с произвольной программы.

Об этом во время трансляции юниорских соревнований, которые прошли после взрослого турнира одиночниц, сообщил исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон.

По его словам, перед решающим выступлением Алина споткнулась о телевизионный кабель и повредила стопу. Тренеры Загитовой хотели снять спортсменку с соревнований, но сама фигуристка настояла на том, что выйдет на лед.

В итоге она завоевала в финале Гран-при "серебро", проиграв более шести баллов японке Рике Кихире (226,53 против 233,12 балла).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей (215,32).