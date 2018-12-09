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09.12.2018 11:38
Рубрика: Спорт

Загитова могла сняться с финала Гран-при из-за травмы

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая уступила победу японке Рике Кихире в финале Гран-при по фигурному катанию в Канаде, вообще могла сняться с произвольной программы.

Об этом во время трансляции юниорских соревнований, которые прошли после взрослого турнира одиночниц, сообщил исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По его словам, перед решающим выступлением Алина споткнулась о телевизионный кабель и повредила стопу. Тренеры Загитовой хотели снять спортсменку с соревнований, но сама фигуристка настояла на том, что выйдет на лед.

В итоге она завоевала в финале Гран-при "серебро", проиграв более шести баллов японке Рике Кихире (226,53 против 233,12 балла).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей (215,32).

Спорт Фигурное катание
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