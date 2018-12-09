Загитова: От меня многого ждут, и с этим приходится справляться

- Конечно, я всегда стремлюсь быть первой, но так не будет происходить каждый раз. Цель на вторую половину сезона - кататься чисто, - приводит слова Загитовой сайт Международного союза конькобежцев. - Этого не получилось в произвольной программе, поэтому я не очень довольна своим выступлением. Такое ощущение, что я была зажата. Но я рада, что смогла докатать программу после помарки на втором прыжке в каскаде.

Алина отметила, что проблемы связаны с ее психологическим настроем:

- Сейчас я чувствую себя расслабленно после нервного напряжения перед прокатом. Я не смогла исполнить программу идеально, но я сделала все, что было в моих силах. На тренировках все было хорошо, но на соревнованиях … Не знаю, возможно, мне нужно изменить систему психологической подготовки, - предположила Алина. - Первый сезон на взрослом уровне был проще, чем этот, потому что от тебя никто ничего не ждет. Ты можешь просто выйти на лед и кататься. Сейчас все по-другому, и мне надо справляться со своими нервами.

Загитова также призналась, что ее злят некоторые комментарии в ее адрес в соцсетях.

- То, что я заняла второе место после короткой программы, мотивировало меня еще больше. Особенно после того, как я прочитала комментарии в соцсетях, - сказала фигуристка. - Я стараюсь не читать, что пишут в интернете. Но иногда натыкаешь на комментарии случайно. Некоторые меня злят. И это заставляет меня работать еще больше.