Загитова: От меня многого ждут, и с этим приходится справляться

Новости

По подозрению в коррупции в Киргизии задержан бывший вице-премьер 11:17
Михаил Федотов: Людмила Алексеева служила людям так, как дышала 11:07
Боксер Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира 11:00
Двое россиян погибли в ДТП в Египте 10:56
В Нацбанке Украины рассказали о рекордных выплатах по госдолгу 10:47
Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы 10:41
Баста из Ростова стал лучшим исполнителем хип-хопа в России 10:36
Украина заявила о готовности создать "собственное ядерное оружие" 10:35
Названа самая полезная для женщин простая диета 10:33
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации 10:28
Трамп посоветовал французам выйти из Парижского соглашения по климату 10:18
Видео: Скутерист мастерски балансирует при перевозке длинной трубы 10:09
Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании в финале Гран-при 08:38
Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии 08:26
В ДТП в Боливии погибли 17 человек 07:37
Дуэт Синициной и Кацалапова стал вторым в финале Гран-при 07:22
Экс-министра Астраханской области заподозрили в злоупотреблении на 114 млн 07:11
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России 06:47
Завтра на Сахалине будет представлен новый врио губернатора области 06:32
CNN: В США скончался один из первых афроамериканцев в ВВС страны 06:04
У берегов Сардинии поломалось итальянское пассажирское судно 05:42
Англичанин случайно купил на блошином рынке чашу возрастом 4000 лет 05:20
Спортивные пары из России победили в финале юниорского Гран-при 04:41
В Калифорнии пес месяц ждал хозяев на месте сгоревшего дома 04:17
Более 1550 человек задержаны в Париже в ходе протестов 03:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 10:05
Рубрика: Спорт

Загитова: От меня многого ждут, и с этим приходится справляться

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, занявшая второе место в финале Гран-при после японки Рики Кихиры, рассказала о том, что чувствует после выступления в Ванкувере.

- Конечно, я всегда стремлюсь быть первой, но так не будет происходить каждый раз. Цель на вторую половину сезона - кататься чисто, - приводит слова Загитовой сайт Международного союза конькобежцев. - Этого не получилось в произвольной программе, поэтому я не очень довольна своим выступлением. Такое ощущение, что я была зажата. Но я рада, что смогла докатать программу после помарки на втором прыжке в каскаде.

Алина отметила, что проблемы связаны с ее психологическим настроем:

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Алена Косторная выиграла финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске поступают в продажу

- Сейчас я чувствую себя расслабленно после нервного напряжения перед прокатом. Я не смогла исполнить программу идеально, но я сделала все, что было в моих силах. На тренировках все было хорошо, но на соревнованиях … Не знаю, возможно, мне нужно изменить систему психологической подготовки, - предположила Алина. - Первый сезон на взрослом уровне был проще, чем этот, потому что от тебя никто ничего не ждет. Ты можешь просто выйти на лед и кататься. Сейчас все по-другому, и мне надо справляться со своими нервами.

Загитова также призналась, что ее злят некоторые комментарии в ее адрес в соцсетях.

- То, что я заняла второе место после короткой программы, мотивировало меня еще больше. Особенно после того, как я прочитала комментарии в соцсетях, - сказала фигуристка. - Я стараюсь не читать, что пишут в интернете. Но иногда натыкаешь на комментарии случайно. Некоторые меня злят. И это заставляет меня работать еще больше.

Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании в финале Гран-при
Екатерина Боброва: Медведева еще докажет, что является лучшей в мире
Спорт Фигурное катание РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
Трамп посоветовал французам выйти из Парижского соглашения по климату
Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России
Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом