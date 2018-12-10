Актер Максим Матвеев показал первое фото с новорожденным сыном

Востребованный российский актер Максим Матвеев выложил в Inatagram первое фото с новорожденным сыном Гришей.

Напомним: на днях супруга Максима, актриса Елизавета Боярская, подарила Матвееву второго ребенка.

"Урожайный нонче год… Гриша… сынищи… С Днем Рождения!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!!", - подписал трогательный снимок актер (авторский стиль сохранен).

Далее поблагодарив супругу "за это чудо, эту радость". "Моя умница, моя героиня, моя любовь", - описал жену Максим.

Боярская, в свою очередь, благодарит поклонников в Instagram за поздравления словами "Ура новому человеку - Григорию Максимычу".

Елизавета и Максим в браке с 2010 года, в 2012-м у них родился сын Андрей.

Ранее сообщалось, что первое фото новорожденного сына, Степана, показал другой кинематографический семейный дуэт - Сергей Безруков и Анна Матисон.