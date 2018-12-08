Сергей Безруков показал первое фото с новорожденным сыном

Актер, продюсер, рокер, рэпер и многое другое Сергей Безруков, только что ставший отцом в четвертый раз, показал в своем Instagram селфи с прогулки с супругой и новорожденным сыном Степаном.

Подписан снимок, как водится, в ураганной манере артиста, с навечно нажатым капсом: "Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ!!!!!", - фонтанирует актер.

Далее напомнив о конкурсе в рамках премьеры своей картины. Конкурс продлится до 20 декабря. Победителя ждет книга с автографом Сергея.

Подписчики полагают фильм отличным, артиста поздравляют, заверяют, что любят его и он исключительно талантлив во всем.

Безруков и Матисон познакомились в 2015 году на съемках картины "Млечный путь", тихо поженились. Через год у пары родилась дочь Мария. Перед этим Сергей развелся со своей первой женой, актрисой Ириной Безруковой, после пятнадцати лет брака. Общих детей у пары не получилось.

Позже стало известно, что у Безрукова есть двое внебрачных детей - от актрисы Кристины Смирновой.

С нашей рецензией на новый совместный проект Безрукова и Матисон, картину по мотивам "Заповедника" Сергея Довлатова, можно ознакомиться здесь. А здесь - на предыдущий их фильм "После тебя".