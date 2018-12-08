Сергей Безруков показал первое фото с новорожденным сыном

Актер, продюсер, рокер, рэпер и многое другое Сергей Безруков, только что ставший отцом в четвертый раз, показал в своем Instagram селфи с прогулки с супругой и новорожденным сыном Степаном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ,ДОРОГИЕ МОИ,ХОРРОШИЕ!!!!! P.S.Напоминаю,что наш фильм «Заповедник» по мотивам повести СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА уже в кинотеатрах) Конкурс продолжается...выкладывайте своё фото в инсте с билетом,с хештегом #заповедниквкино и выигрывайте книгу с моим автографом) конкурс до 20ого декабря!
Подписан снимок, как водится, в ураганной манере артиста, с навечно нажатым капсом: "Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ!!!!!", - фонтанирует актер.
Далее напомнив о конкурсе в рамках премьеры своей картины. Конкурс продлится до 20 декабря. Победителя ждет книга с автографом Сергея.
Подписчики полагают фильм отличным, артиста поздравляют, заверяют, что любят его и он исключительно талантлив во всем.
Безруков и Матисон познакомились в 2015 году на съемках картины "Млечный путь", тихо поженились. Через год у пары родилась дочь Мария. Перед этим Сергей развелся со своей первой женой, актрисой Ириной Безруковой, после пятнадцати лет брака. Общих детей у пары не получилось.
Позже стало известно, что у Безрукова есть двое внебрачных детей - от актрисы Кристины Смирновой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ещё фото с ОТКРЫТИЯ НАШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО БОЛЬШОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ! Спасибо всем нашим ДОРОГИМ гостям! Спасибо за организацию трансляции спектакля! СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК РОДНОМУ ГУБЕРНСКОМУ ТЕАТРУ! А теперь следите за новостями и за программой фестиваля! 4 декабря закрытие в Доме Музыки! Ждём вас на спектаклях и кинопоказах фестиваля! Подписывайтесь на страницы фестиваля в инстаграм @igkf.ru , Фейсбук и Вконтакте!) Будет много интересного!!!!😉 🎭 #большойдетскийфестиваль #худрук #СергейБезруков #безруков #детскоежюри #председатель#ярославадегтярева #антонбогданов #катеринашпица #вселучшеедетям #театрдетям
С нашей рецензией на новый совместный проект Безрукова и Матисон, картину по мотивам "Заповедника" Сергея Довлатова, можно ознакомиться здесь. А здесь - на предыдущий их фильм "После тебя".