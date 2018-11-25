Фото: Сергей Безруков назвал имя новорожденного сына

Народный артист России, человек с тысячью лиц и талантов, рокер и рэпер Сергей Безруков, только что в четвертый раз ставший отцом, продолжил делиться с подписчиками в соцсетях подробностями о радостном событии.

"Дорогие мои!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! Я счастлив!!!!!!! Сына назвали СТЕПАНОМ, в честь прадеда! Вес 3.630. Рост 53 см! Рожали в Москве) На Родине! Всё удачно))) Анечка чувствует себя хорошо!!!", - поведал 45-летний многодетный отец в своей ураганной манере.

Он неоднократно поблагодарил поклонников и уведомил, что у него есть для них подарок: "ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ НА КАНАЛЕ КУЛЬТУРА в 23.50 мой концерт с группой "КРЁСТНЫЙ ПАПА"... Не пропустите!!!! СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!! ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ!!!!! СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ И ГРУППА "КРЁСТНЫЙ ПАПА", - фонтанирует знаками препинания артист.

Напомним, что 4 июля 2016 года у Сергея и его супруги, режиссера Анны Матисон родился первый совместный ребенок - дочь, которую назвали Марией.