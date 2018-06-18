Видео: группа Сергея Безрукова поддержала сборную России рок-песней

Как и было анонсировано, новообразованная рок-группа многопланового артиста Сергея Безрукова "Крестный папа" выпустила второе видео. Посвящено оно нынешнему чемпионату мира и записано в поддержку российской сборной.

Ролик, снаряженный девичьими отчего-то ирландскими переплясами под волынку, обнародован на официальных аккаунтах Сергея, стремительно накручивая счетчики просмотров.

Песня, на фоне которой девицы задорно вскидывают молодецкие ноги, демонстрируя исподнее, кряжисто называется "Прорываться!".

Сам Сергей тоже пляшет, в стиле рок-величин взяв наперевес микрофонную стойку. При этом голову актера украшает котелок, а текст композиции содержат эпичные рифмы:

"Зубы стиснуть до предела,



Сплюнуть кровью, делать дело.



С ног сбивает - подниматься.



До предела прорываться!"

"Браво!", "Круто!", - полагают комментаторы. Которым в этом один Бог судья.

Напомним: в первом клипе "Папы" Сергей тоже не отяготил себя оригинальными ходами и просто на бис выдал Сашу Белого.