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24.11.2018 12:50
Рубрика: Культура

У актера Сергея Безрукова родился сын

Текст: Оксана Грибанова

Российский актер и театральный режиссер Сергей Безруков вновь стал отцом - супруга Анна Матисон родила 45-летнему артисту сына. Об этом радостном событии артист сообщил в своем Instagram.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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- Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу, - написал Безруков, отметив, что во время родов был рядом с женой.

Напомним, о беременности Матисон стало известно в мае 2018 года.

Ранее 4 июля 2016 года у пары родился первый ребенок - дочь Мария. Поженились Безруков и Матисон 11 марта 2016 года.

Культура Кино и ТВ Общество Ежедневник Светская хроника Персона: Сергей Безруков
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