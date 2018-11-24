У актера Сергея Безрукова родился сын

Российский актер и театральный режиссер Сергей Безруков вновь стал отцом - супруга Анна Матисон родила 45-летнему артисту сына. Об этом радостном событии артист сообщил в своем Instagram.

- Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу, - написал Безруков, отметив, что во время родов был рядом с женой.

Напомним, о беременности Матисон стало известно в мае 2018 года.

Ранее 4 июля 2016 года у пары родился первый ребенок - дочь Мария. Поженились Безруков и Матисон 11 марта 2016 года.