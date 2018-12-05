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У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын

Наше кино
    05.12.2018, 12:49
Текст:   Олег Усков

В актерской семье востребованных российских артистов театра и кино Елизаветы Боярской и Максима Матвеева пополнение - сын. 

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Друзья...Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на всё семейство...😎, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки...На фото-запеченая овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили !! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой(гранолу купил, признаюсь..😂), а для себя любимого-панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом(йогурт тоже купил..)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких-это заряжает!!! 💪😎👍 #максимматвеев #завтракдлясемьи

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на брата Елизаветы, депутата Госдумы Сергея Боярского.

"Лиза родила мальчика, я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом", - рассказал политик.

Добавив, что прибавление в семье - долгожданное, мама и малыш - "живы-здоровы", "всё в порядке".

Мальчик, которого, как стало известно, родители планируют назвать Гришей, - второй ребенок Елизаветы и Максима, состоящих в браке с 2010 года: в 2012-м у актеров родился сын Андрей.

Ранее сообщалось, что Сергей Боярский показал отца без шляпы.

Сегодня также стало известно, что у Эдди Мерфи родился десятый ребенок.

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