У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын

В актерской семье востребованных российских артистов театра и кино Елизаветы Боярской и Максима Матвеева пополнение - сын.
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Друзья...Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на всё семейство...😎, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки...На фото-запеченая овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили !! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой(гранолу купил, признаюсь..😂), а для себя любимого-панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом(йогурт тоже купил..)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких-это заряжает!!! 💪😎👍 #максимматвеев #завтракдлясемьи
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на брата Елизаветы, депутата Госдумы Сергея Боярского.
"Лиза родила мальчика, я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом", - рассказал политик.
Добавив, что прибавление в семье - долгожданное, мама и малыш - "живы-здоровы", "всё в порядке".
Мальчик, которого, как стало известно, родители планируют назвать Гришей, - второй ребенок Елизаветы и Максима, состоящих в браке с 2010 года: в 2012-м у актеров родился сын Андрей.
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