У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын

В актерской семье востребованных российских артистов театра и кино Елизаветы Боярской и Максима Матвеева пополнение - сын.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на брата Елизаветы, депутата Госдумы Сергея Боярского.

"Лиза родила мальчика, я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом", - рассказал политик.

Добавив, что прибавление в семье - долгожданное, мама и малыш - "живы-здоровы", "всё в порядке".

Мальчик, которого, как стало известно, родители планируют назвать Гришей, - второй ребенок Елизаветы и Максима, состоящих в браке с 2010 года: в 2012-м у актеров родился сын Андрей.

Ранее сообщалось, что Сергей Боярский показал отца без шляпы.

Сегодня также стало известно, что у Эдди Мерфи родился десятый ребенок.