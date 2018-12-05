Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

Знаменитый комик, актер и певец Эдди Мёрфи укрепил свой статус многодетного отца. У популярного артиста родился десятый ребенок, как и анонсировалось ранее.

Как сообщает CBS News, нынешняя пассия 57-летнего Мёрфи - 39-летняя Пейдж Батчер - родила сына.

Уже известно имя новорожденного - Макс Чарльз Мёрфи. Отмечается, что второе имя ему было дано в честь брата Эдди - умершего в прошлом году от лейкемии Чарли Мёрфи, тоже известного актера.

Для пары это - второй совместный ребенок: два года назад Пейдж подарила Эдди дочь, которую назвали Иззи.