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Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

Мировое кино
    05.12.2018, 09:48
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый комик, актер и певец Эдди Мёрфи укрепил свой статус многодетного отца. У популярного артиста родился десятый ребенок, как и анонсировалось ранее.

Фото: ТАСС
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Как сообщает CBS News, нынешняя пассия 57-летнего Мёрфи - 39-летняя Пейдж Батчер - родила сына.

Уже известно имя новорожденного - Макс Чарльз Мёрфи. Отмечается, что второе имя ему было дано в честь брата Эдди - умершего в прошлом году от лейкемии Чарли Мёрфи, тоже известного актера.

Для пары это - второй совместный ребенок: два года назад Пейдж подарила Эдди дочь, которую назвали Иззи.

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