Что не пропустить по ТВ на неделе с 10 по 16 декабря

Свои чужие дети

Сериал "Чужая кровь" режиссера Ольги Субботиной - премьера Первого канала. Эфир - 10-13 декабря в 21:45.

Действие сериала охватывает большой временной период с 70-х годов по настоящее время. В сериале показана история трех поколений двух семей. Начинается история в эпоху застоя в глубинке на юге России. Красавица Зина (Карина Андоленко) собирается замуж за цыгана Олеко (Павел Баршак), однако влюбленный в Зину второй секретарь райкома Борис (Виктор Добронравов) расстраивает их планы. Затем действие переносится в Москву 90-х годов. Борис с Зиной воспитывают сына Андрея (Роман Полянский). А Олеко - дочь Зиночку (Екатерина Кузнецова). Заканчивается картина в наше время - это уже будут проблемы третьего поколения - внуков главных героев: Ани (Александра Бортич) и Максима (Стас Шмелев). Над сценарием многосерийного фильма работала Наталья Павловская ("Дочки-матери", "Точка кипения", "Маяковский. Два дня") при участии Юрия Клавдиева ("Секретарша", "Соблазн", "Все умрут, а я останусь"). Один из главных героев фильма Олеко - цыган, и многое в фильме связано с этим кочевым народом. В записи песен к сериалу активное участие приняли артисты театра "Ромэн".

На пике новой рок-волны...

Британский документальный фильм Def Leppard: История группы (Brian Johnson’s A Life On The Road - Joe Elliot) - на Первом канале 14 декабря в 00:25.

Вокалист AC/DC Брайан Джонсон едет в Дублин - город, ставший вторым домом для фронтмена британской группы Def Leppard Джо Эллиотта. Джо приглашает Брайана в свой любимый паб, где они дегустируют собственную марку пива Эллиотта и делятся жизненными историями. Джо рассказывает Брайану о том, каким стремительным был путь Def Leppard к славе в конце 70-х, на пике Новой волны британского тяжелого рока. Вдохновленные духом движения панк-рока, британцы записали на свои деньги мини-альбом и быстро стали популярными в Америке, чему, помимо прочего, способствовало появление только что запущенного канала MTV. Несмотря на череду несчастий (алкоголизм, ранняя смерть гитариста Стива Кларка, автомобильная авария, в которой барабанщик Рик Аллен потерял руку), обрушившихся на Def Leppard, группа в 80-е записала большое количество мегахитов и первая в 1987 году выступила на круглой рок-сцене с шоу Hysteria.

Победитель Тарасов

К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова - на Первом канале премьера документального фильма "Повелитель Красной машины" (15 декабря в 14:40).

Судьба Анатолия Тарасова - это великий советский хоккей, игра, которой он жил вместе со своей командой. При Тарасове сборная СССР девять лет подряд становилась чемпионом мира и трижды выиграла хоккейные турниры Олимпиад. Но пришло время - и свет над ледовой ареной для Анатолия Владимировича погас. Его отлучили от большого хоккея и, как оказалось, навсегда. Почему один из лучших тренеров XX столетия, в расцвете сил и таланта, оказался не у дел? Какие силы стояли за отставкой Тарасова? Чем не угодил властям выдающийся тренер? Почему ему угрожал сам Брежнев? Неизвестные подробности спортивной и личной судьбы Анатолия Тарасова - в этом фильме. В нем принимают участие: Татьяна Тарасова, Алексей Тарасов, внук, Федор Тарасов, правнук, Владислав Третьяк, Борис Майоров, Александр Якушев, Борис Михайлов, Владимир Лутченко, Александр Богданюк - друг. В фильм включена уникальная кинохроника, фрагменты интервью Анатолия Тарасова разных лет.

Комедия и трагедия Леонида Быкова

К юбилею Леонида Быкова - на Первом канале премьера документального фильма "Арфы нет - возьмите бубен" (15 декабря в 10:15).

В актерской судьбе Быкова все складывалось гладко с самого начала: в начале 50-х поступил в Харьковский театральный, где сразу разглядели его комедийное дарование. Там же, в институте, встретил любовь на всю жизнь - молодую актрису Тамару Кравченко, которая родила ему двоих обожаемых детей - сына Леся и дочь Марьяну. Сниматься Быков начал рано и сразу в хитах советского проката: "Судьба Марины", "Укротительница тигров", "Максим Перепелица". На волне сумасшедшего успеха (а первые три картины с участием актера в общей сложности посмотрели почти сто миллионов человек, после чего он стал одним из самых узнаваемых в стране людей) Быков с семьей переезжает из Харькова в Ленинград. Именно на Ленфильме вышли самые звездные картины с участием актера. Фильм "В бой идут одни старики" режиссер пробивал уже в Киеве много лет... Но зато с каким триумфом картина вышла на экраны в 1977 году! Она заняла 7-е место в рейтинге советского проката и до сих пор ни одна годовщина Великой Победы не обходится без демонстрации этого фильма. Это классика военного кино. А песня "Смуглянка" стала гимном военных летчиков... Прототипом капитана Титоренко (его блестяще сыграл сам Быков) стал летчик, дважды герой Советского Союза Виталий Попков. Дочь Виталия Ивановича Тамара Тишкова расскажет о том, как шла работа над картиной "В бой идут одни старики". В фильме принимают участие: Марьяна Быкова - дочь, Валентина Теличкина, Евгения Симонова, Владимир Конкин, Андрей Мерзликин, Светлана Дружинина, Ирина Павлова - кинокритик и другие.

Падение с вершины власти

Новый документальный фильм "Тайны советской номенклатуры" - на канале "ТВ Центр" 13 декабря, в 23:05.

Пока одни простые советские люди строили коммунизм, другие уже при нем жили. Однако судьба уготовила номенклатурным вождям тяжелое испытание - они побывали на самой вершине власти, а потом в одночасье лишились всего. Почему ближайший соратник Сталина Лазарь Каганович последние тридцать лет жизни провел в одиночестве? Чем жила после смерти мужа первая леди СССР Виктория Брежнева? Как закончил дни Виктор Гришин, который почти двадцать лет был хозяином Москвы? Что вынудило министра внутренних дел СССР Бориса Пуго застрелить жену и покончить с собой? Чем закончилась любовь первой красавицы страны Cоветов Полины Жемчужиной и ее супруга, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова? Участники фильма: Тамара Синявская, дочь Виктора Гришина Ольга Александрова, внучка Лазаря Кагановича Мария Каганович-Миневрина, историки Ярослав Листов, Сергей Девятов и Борис Соколов, Сергей Ломакин, историк моды Наталья Козлова, Лев Лещенко, Сергей Шакуров, комендант дачи Брежневых Олег Сторонов, племянник Виктории Брежневой Игорь Беляк, подруга Виктории Брежневой Виктория Лазич, сын Бориса Пуго Вадим Пуго, помощник министра внутренних дел СССР Иван Шилов, старший следователь Генеральной прокуратуры СССР Леонид Прошкин.

Путь "босоногого мальчика"

В этом году Леонид Агутин отметил 50-летие. Каким был путь музыканта, и что изменилось в нем за эти годы? Об этом - в новом документальном фильме "Леонид Агутин. От своего "Я" не отказываюсь". Премьера - на канале "ТВ Центр" 14 декабря, в 23:10.

Леонид Агутин на эстраде сегодня фигура авторитетная. Путь известного композитора, поэта, исполнителя к вершинам популярности был типичен во многом - неодолимое желание стать музыкантом, первые неудачи, первый успех, звездная болезнь. Нетипичной была профессиональная бескомпромиссность. О любви, возрасте, ошибках и победах размышляет в фильме его герой и близкие музыканту люди. Участники: Анжелика Варум, Елизавета Варум, Полина Воробьева, Федор Добронравов, Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Николай Фоменко, Олег Некрасов, Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев.

Год театра: открытие

13 декабря в 22:10 в эфире телеканала "Россия К" - Торжественная церемония открытия Года Театра в России.

Трансляция из Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова. Ярославль выбран не случайно. Этот город - родина русского театра, а Театр драмы им. Федора Волкова, основанный в 1750 году, - первый русский профессиональный театр. В церемонии открытия примут участие как выдающиеся деятели отечественного театра, так и студенты театральных вузов. С приветственным словом к гостям обратится президент РФ Владимир Путин. В финале церемонии председатель Союза театральных деятелей А.А. Калягин объявит 2019 год Годом Театра. В этом году запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Самые яркие - 25-й фестиваль "Золотая маска", Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, Международная театральная олимпиада в Санкт-Петербурге, Всероссийский театральный марафон. Также планируется проведение Международной конференции режиссеров, организация летней театральной школы для детей и молодых специалистов, Фестиваль театров малых городов России, различные мероприятия Союза театральных деятелей России и многое другое. Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года Театра в России возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Сказки опытной чтицы

На телеканале "Россия К" - премьеры двух художественных фильмов - "Мешок без дна" (10 декабря, в 21:20) и "Одиссея Петра" (11 декабря, в 22:15).

Основой фильма "Мешок без дна" послужила новелла Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Режиссера Рустама Хамдамова заинтересовало в рассказе сочетание мистики и множественность точек зрения на происходящее. Фильм снимался более пяти лет. Съемочная группа постоянно испытывала финансовые затруднения. За время съемок сменялись операторы и звукорежиссеры, двое актеров умерли, а исполнительница роли царевны Елена Морозова успела родить двоих детей. Наконец, фильм вышел в прокат и смог завоевать два приза на ММКФ в 2017 году: специальный приз жюри и Приз Федерации киноклубов России. Сюжет фильма относит зрителя к истории, которая происходит во время правления русского императора Александра II. Пожилая и опытная чтица рассказывает великому князю сказку о мистическом убийстве царевича, случившемся в XIII веке… В ролях: Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Анна Михалкова, Елена Морозова, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнев, Алла Демидова и другие.

Дебютный полнометражный фильм молодых режиссеров Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной "Одиссея Петра" о 12-летнем мальчике Пете, который каждое лето проводил на подмосковной даче со своей бабушкой, хорошими книгами и мечтами. Но идиллическое лето 1996 года внезапно заканчивается, когда родители решают эмигрировать в Германию. Фильм основан на реальных событиях, пережитых режиссером Алексеем Кузминым-Тарасовым, который вместе с родителями в 1996 году эмигрировал в Кельн. В ролях: Светлана Немоляева, Дмитрий Габриелян, Мария Шашлова, Алексей Юдников, Наталья Курепова, Даниил Каменцев и другие.

"Двойник" возвращается

Нашумевший в начале 2018 года сериал "Двойник", главную роль в котором исполняет голливудский актер, обладатель Оскара Дж. К. Симмонс, возвращается. Шпионский триллер с параллельными мирами и персонажами получил продолжение. Премьера стартует 12 декабря в онлайн-кинотеатре ViP Play.

По данным популярного портала Rotten Tomatoes, который с 1998 года агрегирует публикации профессиональных телекритиков США, первый сезон положительно оценили 100% изданий.* Во втором сезоне к регулярному актерскому составу присоединились новые звездные лица - Бэтти Гэбриел, звезда триллера "Прочь" и сериала "Мир Дикого Запада", а также обладатель премии "Эмми" за роль в "Американской истории ужасов" Джеймс Кромуэлл, 78-летний актер, который запомнился российскому зрителю по драме "Зеленая миля" и боевику "Я робот". Новый сезон ставит перед главными героями и их двойниками непростые вопросы: насколько и почему отличаются охраняемые друг от друга миры? Какой из них лучше? После того, как герои вынужденно меняются местами, а границу между мирами закрывают, каждому из них приходится адаптироваться к новой для себя роли. Создатели сохранили не только сюжетные линии всех героев, но и основную команду актеров. Вместе с Симмонсом во втором сезоне вернется Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Анна Каренина"), Гарри Ллойд ("Вселенная Стивена Хокинга", "Игра престолов") и молодая итальянская актриса Сара Серрайокко ("И целый мир между нами"). Телеканал ViP Premiere будет транслировать каждый из десяти эпизодов второго сезона по средам в 22:00.

Давайте повторим!

Старые добрые знакомые возвращаются на экраны. С 10 декабря - на телеканале "Супер" - сериал "Друзья".

Премьерный показ первого эпизода "Друзей" состоялся двадцать четыре года назад, в сентябре 1994 года. Сейчас уже "Друзья" - это не просто сериал, а сериал-легенда про шестерых друзей, проживающих в центральном районе Нью-Йорка. За десять лет (с 1994 по 2004) ситком стал самым популярным сериалом в своем жанре и успел завоевать множество наград: "Золотой глобус", "Эмми" и другие. Все десять сезонов, а это 236 эпизодов, поклонники смотрели взахлеб. Стиль героев копировали во всем мире, а их именами называли детей. Российские телезрители впервые увидели "Друзей" в 1998 году, и сериал мгновенно разобрали на цитаты. Например, "Джо не делится едой!", "У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?", "Если ты не ел быстро - ты не ел вообще!" и так далее. Так что есть возможность приучить к сериалу еще одно поколение, благодаря каналу "Супер".