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10.12.2018 12:36
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ направило ноту властям Хайнаня из-за ситуации с туристами

Текст: Юрий Когалов
Генконсульство РФ направило правительству китайской провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы, связанные с обслуживанием туристов и возникшие из-за отмены авиарейсов. Об этом проинформировали в российском министерстве иностранных дел.
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

"Генконсульство направило в правительство провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены", - говорится в распространенном сообщении МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь.

Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс

Как уточнил атташе генконсульства РФ в Гуанчжоу Григорий Колышкин, вопрос о выселении россиян, уже находящихся в Хайнане, не ставится, хотя их могут переселить в другой отель, чтобы устроить вновь прибывающих. "Такой вариант может быть, но выселять на улицу - нет", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, установить точное количество россиян крайне сложно. "Цифра постоянно меняется, потому что ведутся новые заезды. Но, насколько нам известно, мы говорим о порядка 1,5 тысячи российских туристов", - отметил Колышкин.

Что касается того, когда они смогут вернуться домой, этот вопрос все еще не решен. Ростуризм и Росавиация разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки наших туристов домой.

Напомним, в связи задолженностью туроператора "Жемчужная река" авиакомпания "ИрАэро" прекратила осуществление авиарейсов в города Санья и Хайкоу (провинция Хайнань, КНР), а также аннулировала ранее оформленные авиабилеты туристов Жемчужной Реки по данным направлениям до полного урегулирования финансовых вопросов.

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