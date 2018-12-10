В "ИрАэро" объяснили, почему не могут вывезти русских туристов из Китая

Из-за долгов туроператора "Жемчужная река" авиакомпания "ИрАэро" не может заплатить китайским аэропортам Санья и Хайкоу (остров Хайнань). В этих воздушных гаванях не готовы бесплатно обслуживать российского перевозчика, а вернуть на родину нужно 1,5 тысяч россиян.

Как пояснил источник в транспортной отрасли, сейчас билеты, которые есть на руках у граждан, заключивших договор с "Жемчужной рекой", не подтверждены денежными средствами и по сути "нулевые".

Перевозчику пришлось отправить в адрес Ростуризма письмо и уведомить, что уже с 7 декабря компания сворачивает программу перевозок "Жемчужной реки" в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву. Копия письма есть в распоряжении "РГ".

Авиакомпания готова возобновить полеты после полного погашения задолженности со стороны туроператора, отмечается в нем. Но точная сумма долга не называется.