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10.12.2018 18:30
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев: Непродление договора о дружбе - очередной "самострел" Киева

Текст: Константин Косачев
Подписание Президентом Украины закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудни-честве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, конечно же - очередной попу-листский акт в общей кампании Киева на тему "Украина воюет с Россией".

Наряду с введением военного положения в ряде областей Украины, расторжение договора о дружбе стало еще одним подтверждением того, что провокация в районе Керченского пролива имела вполне четкий и заранее заготовленный набор последствий. Это не первый договор, который в одностороннем порядке расторгла Украина - не так давно мининдел Украины Климкин бахвалился тем, что Киев за последнее время уже "убил" 48 международных договоров с Москвой, и намеревается разорвать еще 40.

Конечно же, это чудовищно, что министр, отвечающий за дипломатию, гордится расторжением, а не заключением международных соглашений с соседями. Но такова сейчас нынешняя украинская власть - чем больше внутренних проблем и чем ближе выборы, тем выше будет накал очередных символических актов бесконечного "прощания с Россией".

Фото: Facebook.com/Петро Порошенко
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По политическим и практическим последствиям это, конечно же, очередной "самострел" украинской власти. Ибо разрыв принципиального соглашения, фиксирующего, среди прочего, признание нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности друг друга, вряд ли даст какие-то преимущества Украине даже в ее противостоянии России по всем фронтам, включая юридический. Помимо этого договор, как и принятые в его развитие соглашения, обеспечивали гражданам каждой из стран уважение прав и свобод в том же объёме, что и собственным гражданам, а ведь в России украинцев на порядок больше, чем россиян на Украине. Киев наносит удар по всем ним, в первую очередь.

Но по большому счету ничего в наших отношениях не изменится - как нельзя росчерком пера "отменить" дружбу между нашими народами, так нельзя сейчас и объективно привести в чувство тех украинских политиков, которые считают себя вправе решать от имени своего народа, с кем ему дружить, а с кем нет. Только и остаётся - вспоминать мудрость с кольца царя Соломона: "все проходит и это пройдет…".

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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