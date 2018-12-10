Порошенко официально разорвал Договор о дружбе с Россией

Новости

Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин" 18:23
Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет 18:10
Вагоны купе обновят вслед за плацкартом 18:09
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ 18:05
Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка 18:02
В Москве прокуратура проверит бунт против онкобольных детей 17:55
Ульяновских чиновников пересадят на общественный транспорт 17:41
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 17:25
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи 17:21
На дороге между Магнитогорском и Муромом пропала семья 17:15
На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль 17:11
Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 17:44
Рубрика: В мире

Порошенко официально разорвал Договор о дружбе с Россией

Текст: Максим Макарычев
Украинский президент Петр Порошенко, желающий всячески выслужиться перед своими западными кураторами, в понедельник подписал документ, грозящий серьезными геополитическими последствиями для отношений Москвы и Киева.
В ФСБ назвали Крымский мост целью провокаций Украины

Росчерком пера он прекратил действие с 1 апреля 2019 года Договора о дружбе с Россией и тем самым попросту наплевал на братские отношения, которые строили многие поколения двух тесно связанных между собой славянских православных народов. Сам Порошенко призвал рассматривать этот шаг не как эпизод, а как "часть стратегии Украины по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу". Своим решением он оскорбил память сотен тысяч соотечественников, сражавшихся веками как раз за освобождение некогда единой Родины от многочисленных колонизаторов. Как в виде польских шляхтичей, так и нацистов, которым в сегодняшней Украине - почет и уважение на государственном уровне. В этом ряду и провокация в Керченском проливе, и последовавшее вслед за этим намерение Киева разорвать десятки соглашений с Москвой. По информации источников, последние решения Порошенко принимаются в неадекватном состоянии: после инцидента у Керчи президент Украины, отмечают обозреватели, "беспробудно" пьет, серьезно опасаясь за свое будущее. И чем ближе будет дата выборов президента Украины 31 марта будущего года, тем больше провокаций "воспаленного мозга" следует ожидать.

Между тем

Подтверждением этого стала информация, озвученная вчера заместителем начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. По его словам, разведкой ДНР добыты неопровержимые доказательства готовящейся провокации, которую спишут на Донецк, что послужит основанием для ВСУ массированного наступления на Донбасс с участием карательных батальонов по зачистке непокорных районов. Диверсию - взрыв с помощью беспилотников ВСУ и выброс отравляющих веществ, предположительно, на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где хранятся огромные запасы аммиака, планируется провести 14 декабря. В зоне отравления окажутся до 50 тысяч жителей Мариуполя, а взрыв на заводе спишут на ДНР, попытавшись начать массированное наступление на Донбасс. Для этих целей ВСУ стянули к линии разграничения до 12 тысяч человек, 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
Песков назвал клеветой заявления о причастности РФ к протестам во Франции
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов
Украина засекретила приказ кораблям ВМС идти через Керченский пролив
Врачам и учителям запретят брать подарки