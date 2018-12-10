Украинский президент Петр Порошенко, желающий всячески выслужиться перед своими западными кураторами, в понедельник подписал документ, грозящий серьезными геополитическими последствиями для отношений Москвы и Киева.

Росчерком пера он прекратил действие с 1 апреля 2019 года Договора о дружбе с Россией и тем самым попросту наплевал на братские отношения, которые строили многие поколения двух тесно связанных между собой славянских православных народов. Сам Порошенко призвал рассматривать этот шаг не как эпизод, а как "часть стратегии Украины по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу". Своим решением он оскорбил память сотен тысяч соотечественников, сражавшихся веками как раз за освобождение некогда единой Родины от многочисленных колонизаторов. Как в виде польских шляхтичей, так и нацистов, которым в сегодняшней Украине - почет и уважение на государственном уровне. В этом ряду и провокация в Керченском проливе, и последовавшее вслед за этим намерение Киева разорвать десятки соглашений с Москвой. По информации источников, последние решения Порошенко принимаются в неадекватном состоянии: после инцидента у Керчи президент Украины, отмечают обозреватели, "беспробудно" пьет, серьезно опасаясь за свое будущее. И чем ближе будет дата выборов президента Украины 31 марта будущего года, тем больше провокаций "воспаленного мозга" следует ожидать.

Между тем



Подтверждением этого стала информация, озвученная вчера заместителем начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. По его словам, разведкой ДНР добыты неопровержимые доказательства готовящейся провокации, которую спишут на Донецк, что послужит основанием для ВСУ массированного наступления на Донбасс с участием карательных батальонов по зачистке непокорных районов. Диверсию - взрыв с помощью беспилотников ВСУ и выброс отравляющих веществ, предположительно, на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где хранятся огромные запасы аммиака, планируется провести 14 декабря. В зоне отравления окажутся до 50 тысяч жителей Мариуполя, а взрыв на заводе спишут на ДНР, попытавшись начать массированное наступление на Донбасс. Для этих целей ВСУ стянули к линии разграничения до 12 тысяч человек, 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

