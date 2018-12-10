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10.12.2018 13:55
Рубрика: В мире

КС Молдавии вновь отстранил Додона от обязанностей президента

Текст: Юрий Когалов

Конституционный суд Молдавии в очередной раз отстранил президента страны Игоря Додона от выполнения обязанностей главы государства. Как заявил председатель КС Михай Поалелунжь, это было сделано для того, чтобы утвердить пять законов, против которых выступал Додон.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", - заявил Поалелунжь. По его словам, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Оно было принято по запросу группы депутатов от Демократической партии. По их словам, президент имеет право лишь один раз отклонить законы, одобренные парламентом, после повторного прохождения через законодательный орган он был обязан их промульгировать, однако отказался сделать это.

Решение об отстранении Додона было принято уже в пятый раз за этот год. На этот раз - для одобрения нового Кодекса об аудиовизуальных услугах (он вводит ограничения для российских телеканалов), законе об объявлении 9 мая Днем Европы, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, а также двух законов о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

В мире экс-СССР Молдавия
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