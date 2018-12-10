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10.12.2018 18:41
Рубрика: Легковые авто

Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж

Текст: Андрей Полухин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Lada продолжает демонстрировать уверенный рост продаж. В период с января по октябрь отечественная марка реализовала на глобальном рынке 320 569 автомобилей. Согласно оперативным данным статистического сервиса focus2move.com, этот результат позволил российскому бренду занять 48 место, то есть удержаться в мировом топ-50.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Однако главное достижение - в другом. По динамике продаж за 10 месяцев относительного аналогичного периода 2017 года Lada занимает второе место в мире с показателем 20,1%. Лучшую прибавку на данный момент показал только бренд Mitsubishi - плюс 22,0%. У китайских Geely и BYD - 20,0% и 19,8% соответственно, у испанского Seat - 17,4%.

Фото: Пресс-служба Lada.
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Что касается лидеров по общему числу продаж, то особых неожиданностей в этом рейтинге нет. Первое место убедительно удерживает Toyota (7,33 млн автомобилей, динамика плюс 1,2%), за которой следуют Volkswagen (5,78 млн, +2,2%) и Ford (4,62 млн, -8,5%). В топ -10 также вошли Nissan (4,16 млн), Honda (4,13 млн), Hyundai (3,70 млн), Chevrolet (3,39 млн), Kia (2,40 млн), Mercedes (2,14 млн) и Renault (2,13 млн).

Самый успешный индийский бренд - Maruti - занимает 14 место, среди китайских лидирует Geely (19 позиция).  

#Lada