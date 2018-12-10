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10.12.2018 10:09
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray превратили в пикап

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.xtomi.blogspot.com Фото: www.xtomi.blogspot.com
Фото: www.xtomi.blogspot.com

Известная венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала, как мог бы выглядеть Lada Xray Cross в кузове пикап.

Для этого проекта автовазовцам пришлось бы увеличить колесную базу автомобиля для появления грузового отсека машины. Вместе с удлиненным кузовом пропорционально вытянулись и фирменные выштамповки на бортах.

Отметим, получившийся автомобиль смотрится вполне органично, так что российский автогигант вполне может взять эту идею на вооружение. В то же время не стоит забывать, что сегмент пикапов в России не очень популярен, поэтому расширение семейства Xray за счет такой машины ждать не стоит. На данный момент самым продаваемым пикапом в нашей стране является УАЗ "Пикап" - за десять месяцев этого года было куплено 2 953 экземпляра модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Продажи Xray Cross стартовали 3 ноября. "Вседорожная" версия Lada Xray стоит от 729,9 тысячи рублей. Основных комплектаций три: Classic, Comfort и Luxe. Самый дорогой вариант с пакетом Prestige с подсветкой интерьера, усиленной тонировкой задних стекол, камерой заднего вида, мультимедийной системой навигаций стоит 888,9 тысячи рублей.

Пока автомобиль можно купить только с одним двигателем 1,8 литра и мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КП.

"Вседорожный" Xray отличается увеличенным со 195 до 215 мм клиренсом, задними дисковыми тормозами, усиленным подрамником силового агрегата, пластиковым обвесом.

Но главное нововведение - селектор режимов движения Lada Ride Select, в котором предложены на выбор зимний режим работы ESC, режим движения по песку, Sport-режим для АМТ, отключение ESC и кнопка включения обычного режима ESC.

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#Lada