Минкомсвязи утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в субъектах РФ на цифровое, сообщается на сайте ведомства .

Переход будет проходить с января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня). В этот период на экранах жителей регионов, согласно плану, в аналоговом эфире в течение недели будут транслировать предупреждение об отключении вещания в данном стандарте. Через неделю передатчик будет выключен.

До конца 2018 года цифровое вещание 20 эфирных телевизионных каналов будет включено по всей стране.

Строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания уже завершено по всей стране. Оно шло в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Сеть включает в себя более пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания. Из них три четверти - объекты нового строительства. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4 процента населения России.