Мобильный интернет заменит Wi-Fi

Пакетные тарифы на мобильный интернет, стоимость которых увеличивается время от времени, в 2019 году подорожают на 15 процентов. Об этом "Российской газете" рассказал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Причиной роста цен станет исполнение закона Яровой, который предъявляет сотовым операторам новые требования, имеющие антитеррористическую направленность, а также повышение НДС.

Вместе с тем, мобильный интернет в стране активно развивается. Сегодня Россия входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире. "Во многом это обусловлено сбалансированностью отрасли и сильной конкуренцией. Снижение стоимости на мобильный интернет (впрочем, как и на другие виды связи) - результат ценовых и продуктовых войн на высоко конкурентном рынке, от которых выигрывает, в первую очередь, потребитель, - считают в Теле2. - Прогнозировать дальнейшую динамику стоимости мобильного интернета достаточно сложно, во многом стоимость будет зависеть от результата конкурентной борьбы и внешних факторов, влияющих на операторов связи, в первую очередь, это регуляторные факторы, но в текущей ситуации, мы не прогнозируем кардинальное изменение стоимости на услуги связи".

За 2017-2018 годы цена гигабайта упала на треть. Правда, цена за один гигабайт не является существенным индикатором, поскольку нет таких пользователей, которые используют столь ограниченное количество объема данных в месяц. "Каждый год удваивается объем данных, скаченных абонентами. На сегодняшний момент в среднем 6-7 гигабайт информации в месяц скачивает активный абонент", - отметил Денис Кусков.

По данным WeAreSocial и Hootsuite, мобильным интернетом в России активно пользуются 91,4 миллиона человек. Доля трафика со смартфонов составляет 21 процент, что почти на треть больше прошлогоднего показателя. Трафик с ноутбуков и стационарных компьютеров сократился на пять процентов. Даже пользователи планшетов стали реже выходить с них в сеть, а это значит, что человеку куда удобнее выходить в интернет именно через смартфоны.

"Рост интернет-трафика во многом происходит из-за вытеснения голосовых вызовов и SMS. Абоненты перестают тратить пакеты минут и SMS, в результате у него создается психологическое ощущение ненужности отдельных услуг, включенных в его пакет, и создается ощущение, что он платит за ненужную вещь. В ответ операторы трансформируют свои тарифные линйки, делают их более гибкими и персонифицированными, уменьшают количество SMS и минут, но увеличивают количество гигабайт, в результате, за те же деньги абонент получает более востребованный для него тарифный план, - отметили "РГ" в Теле2. - По нашим прогнозам, дальнейшее развитие российского телекома будет развиваться по пути синергии с другими отраслями и бизнесами, продуктовые портфели операторов существенно расширяться благодаря конвергентным продуктам, что в конечном счете сделает телеком-продукт более привлекательным для клиента".

Пока мобильный интернет в России проигрывает Wi-Fi, но ситуация заметно меняется к лучшему в последнее время. Сервис OpenSignal, анализирующий производительность и работу сотовых сетей, опубликовал результаты исследования скорости передачи данных в 80 странах. Эксперты пришли к выводу, что в 33 государствах мобильная сеть работает быстрее W-Fi, но не в России. Скорость скачивания данных в сетях сотовых операторов в России в 2018 году составляет примерно 10,7 Мбит/с против 22,9 Мбит/с через Wi-Fi. В некоторых странах отмечается существенное превышение скорости мобильного интернет-доступа над точками доступа Wi-Fi. Например, в Австралии мобильный интернет быстрее Wi-Fi примерно на 13 Мбит/с.

Эксперты не совсем согласны с такими данными. С появлением 3G, а затем с развитием LTE/LTE-A, жители страны перестали искать ближайшую точку WI-FI и активно скачивают данные через мобильный интернет. Возможности мобильного интернета, которые сегодня предоставляет сети, можно считать вполне эффективными. Они удовлетворяют все основные запросы пользователей. Запуск сетей 5G сделает этот отрыв еще более сильным. Пользоваться сетью 5G россияне смогут к 2024 году, а первые зоны планируется запустить в 2020 году.

Кроме того, эксперты указывают на то, что смартфоны автоматически при прочих равных отдают предпочтение Wi-Fi, часто обеспечивая пользователю худший вариант из возможных. По мнению специалистов, производителям имеет смысл работать в этом направлении, поскольку в будущем мобильный интернет еще в большей степени будет превосходить возможности Wi-Fi.