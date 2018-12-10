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10.12.2018 14:50
Рубрика: Легковые авто

Начались продажи "вседорожных" Logan и Sandero с вариатором

Текст: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Компания Renault объявила о старте продаж Sandero Stepway и Logan Stepway с новой вариаторной трансмиссией CVT- X-Tronic. Кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 990 рублей, а новый Sandero Stepway City - от 814 990 рублей в комплектации Life.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, "вседорожные" версии популярных автомобилей отличаются увеличенным до 195 мм клиренсом, мощным обвесом и переработанными бамперами. Появились также оригинальный, красный цвет кузова, накладки на внешние зеркала и 16-дюймовые колеса нового дизайна.

В салоне иначе оформлены центральная консоль и дверные ручки. Вариатор для новой модификации идет в связке с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. С этим же силовым агрегатом сочетается также 5-ступенчатая "механика".

Что касается новой для семейства Logan/Sandero вариаторной трансмиссии, это коробка производства японской компании Jatco, знакомой по многим моделям Nissan и Renault. Плюсом является то, что такая трансмиссия уже хорошо знакома в России, она надежна, не требует частой замены масла (автопроизводитель считает ее необслуживаемой, читай - не требующей замены масла).

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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На других моделях этот вариатор зарекомендовал себя как комфортный и эффективный. Смена виртуальных передач осуществляется без провалов в тяге, на высоте шумо- и виброизоляция. При этом в случае с семейством Logan/Sandero коробка умеет имитировать переключения 6-диапазонного "автомата", работая в ручном режиме.

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#Renault