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10.12.2018 20:12
Рубрика: Власть

Адмирал в разведке

Начальником Главного разведывательного управления Генштаба стал Игорь Костюков
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил личный штандарт новому начальнику Главного разведывательного управления Генштаба 57-летнему вице-адмиралу Игорю Костюкову.

Об этом со ссылкой на свои источники в военном ведомстве сообщил ТАСС. По той же информации, указ об этом назначении президент страны подписал в начале декабря.

Напомним, что Костюков был исполняющим обязанности начальника разведывательного главка после кончины генерал-полковника Игоря Коробова. Глава одной из самых засекреченных спецслужб России умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни. Генералу было 62 года.

Учитывая, насколько ответственной работой занимаются сотрудники ГРУ, тянуть с назначением нового руководителя военной разведки не стали - соответствующее кадровое решение глава государства принял в считаные недели.

Как и другие высшие чины Главного разведуправления, вице-адмирал Костюков непубличный человек, известно о нем чрезвычайно мало.

По данным из открытых источников, он родился 21 февраля 1961 года.

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Окончил высшее военно-морское училище. Кадровым разведчиком стал после учебы в Военно-дипломатической академии и распределения в Главное разведывательное управление. Сообщалось, что уже будучи одним из руководителей российской военной разведки, он принимал непосредственное участие в организации спецопераций против действующих в Сирии международных террористов.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмирала Костюкова наградили Золотой Звездой Героя РФ.

Кроме того, за время службы он удостоился шести орденов - "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги" и, пожалуй, самой почетной в армии медали - "За отвагу".

Также известно, что два года назад Соединенные Штаты внесли Игоря Костюкова в свой санкционный список в связи, цитируем, с "действиями по подрыву демократии в США".

В сентябре нынешнего года американцы вновь обвинили российского адмирала - на сей раз во вмешательстве в их изьирательную кампанию.

Любопытно, что одно из редких публичных выступлений Костюкова - на VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018 - было как раз посвящено политике США, направленной на сохранение военного превосходства в мире и получение односторонних экономических и политических преференций в отношениях с другими государствами.

Власть Безопасность Спецслужбы
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