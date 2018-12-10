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10.12.2018 18:56
Рубрика: В мире

Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Четыре гражданина Республики Корея и пять местных компаний обвиняются в нарушении международных санкций и ввозе в страну угля и чугуна из КНДР.

Южнокорейская таможня выявила нарушения еще в августе этого года и передала дело следователям прокуратуры, расследование шло до настоящего времени. На основании выявленных фактов прокуратура города Тэгу предъявила обвинения в нарушении законодательных актов о межкорейском сотрудничестве и ряда положений международных санкций ООН.

Как выяснилось, южнокорейцы ранее ввозили через Китай северокорейский уголь. Однако после введения международных санкций, которые запретили КНДР экспорт угля и ряда наименований природных ресурсов, бизнесмены решили изменить схему.

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Таким образом в Республику Корея в период с апреля по октябрь прошлого года было организовано восемь поставок, в ходе которых ввезли в общей сложности 38 118 тонн угля и 2010 тонн северокорейского чугуна на общую сумму 6 миллиардов 800 миллионов вон (более 6 млн. долл.).

Уголь и чугун ввезли в южнокорейские порты Инчхон, Тонхэ и Пхохан, откуда грузы были доставлены заказчикам, которые, как утверждают, не знали о северокорейском происхождении товара. Уголь был в основном использован южнокорейскими ТЭЦ для выработки электроэнергии.

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Часть средств за уголь уходила на счета посредникам, потому не исключено, что деньги в итоге оказались в КНДР. Иногда за уголь расплачивались поставками различных товаров, а иногда наличностью.

Одна из участниц этой аферы - 44-летняя южнокореянка по фамилии Ким - арестована, остальным трем обвинения предъявлены без задержания. Среди вовлеченных компаний - как первоначальные отправители, так и посредники, а также транспортные фирмы.

В прокуратуре Тэгу заявили, что они продолжат расследование, так как есть предположения, что заказчики все же знали или как минимум могли догадываться о том, что уголь доставляют в обход санкций из КНДР.

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