Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. N 1478 г. Москва "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 184; 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2008, N 8, ст. 741; 2010, N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 15, ст. 1780; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 31, ст. 4218; 2014, N 14, ст. 1625; N 32, ст. 4487; N 44, ст. 6063; N 47, ст. 6557; 2015, N 15, ст. 2276; N 46, ст. 6376; 2016, N 5, ст. 694; N 31, ст. 5018; 2017, N 30, ст. 4666; N 45, ст. 6658; 2018, N 1, ст. 359; N 23, ст. 3299; N 36, ст. 5622).

2. Установить, что абзац пятый пункта 11 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила дорожного движения Российской Федерации

1. В пункте 1.2:

а) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"Велосипедная зона" - территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1.";

б) абзац пятьдесят второй дополнить предложением следующего содержания: "К регулировщикам также относятся уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях обеспечения транспортной безопасности, в отношении регулирования дорожного движения на участках автомобильных дорог, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 686 "Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры".".

2. В абзаце восьмом пункта 2.1.1 слово "работникам" заменить словами "уполномоченным должностным лицам".

3. В пункте 2.2:

а) в абзаце втором слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза";

б) в абзаце четвертом слово "работников" заменить словами "уполномоченных должностных лиц".

4. Дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:

"2.2.1. Водитель транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки товаров, обязан останавливаться и предъявлять уполномоченному должностному лицу таможенных органов транспортное средство, находящиеся в нем товары и документы на них для проведения таможенного контроля в зонах таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы Российской Федерации, а в случае, если масса снаряженного указанного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, также на иных территориях Российской Федерации, определенных законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, в местах, специально обозначенных дорожным знаком 7.14.1, по требованию уполномоченного должностного лица таможенных органов.".

5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а также:

уполномоченным должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в отношении остановки грузовых автомобилей и автобусов в специально обозначенных дорожным знаком 7.14 пунктах транспортного контроля;

уполномоченным должностным лицам таможенных органов в отношении остановки транспортных средств, в том числе не осуществляющих международные перевозки товаров, в зонах таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы Российской Федерации, а в случае, если масса снаряженного указанного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, также на иных территориях Российской Федерации, определенных законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, в местах, специально обозначенных дорожным знаком 7.14.1.

Уполномоченные должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и таможенных органов должны быть в форменной одежде и использовать для остановки транспортного средства диск с красным сигналом либо со световозвращателем. Для привлечения внимания водителей транспортных средств указанные уполномоченные должностные лица могут пользоваться сигналом-свистком.

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по требованию водителя служебное удостоверение.".

6. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.".

7. В абзаце первом пункта 6.5 слова "силуэта пешехода (велосипеда)" заменить словами "силуэта пешехода и (или) велосипеда".

8. Пункт 10.2 после слов "в жилых зонах" дополнить словами ", велосипедных зонах".

9. Абзац девятый пункта 12.4 изложить в следующей редакции:

"в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан);".

10. Пункт 17.2 после слов "сквозное движение" дополнить словами "механических транспортных средств".

11. Абзац первый пункта 18.2 заменить текстом следующего содержания:

"18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 и 5.14, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, за исключением:

школьных автобусов;

транспортных средств, используемых в качестве легкового такси;

транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, за исключением места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, перечень которых утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;

транспортных средств, которыми в период с 23 февраля по 14 марта 2019 г. перевозятся определенные Правительством Красноярского края по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске" клиентские группы (представители национальных федераций студенческого спорта, участники спортивных соревнований, представители Международной федерации студенческого спорта (FISU), представители средств массовой информации, технические официальные лица, иные лица, принимающие участие в мероприятиях XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске), при наличии аккредитационного свидетельства, выдаваемого автономной некоммерческой организацией "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске".

На полосах для маршрутных транспортных средств разрешено движение велосипедистов в случае, если такая полоса располагается справа.

Водители транспортных средств, допущенных к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, при въезде на перекресток с такой полосы могут отступать от требований дорожных знаков 4.1.1 - 4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 для продолжения движения по такой полосе.".

12. Абзац шестой пункта 24.8 дополнить словами "(кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах)".

13. Дополнить пунктом 24.11 следующего содержания:

"24.11. В велосипедной зоне:

велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными средствами, а также могут двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, при соблюдении требований пунктов 9.11- 9.3 и 9.6 - 9.12 настоящих Правил;

пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте при условии соблюдения требований пунктов 4.4 - 4.7 настоящих Правил.".

14. В приложении 1 к указанным Правилам:

а) в разделе 5:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"5.11.1. "Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств". Дорога, по которой транспортные средства, допущенные к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, движутся по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств".";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"5.14. "Полоса для маршрутных транспортных средств". Специально выделенная полоса, по которой транспортные средства, допущенные к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, движутся попутно общему потоку транспортных средств.";

после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"5.33.1. "Велосипедная зона". Место, с которого начинается велосипедная зона.";

после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"5.34.1. "Конец велосипедной зоны".";

б) раздел 7 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"7.14.1. "Пункт таможенного контроля".";

в) раздел 8 после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"8.9.2. "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса". Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения таких транспортных средств.".

15. В разделе 1 приложения 2 к указанным Правилам:

а) абзац девятнадцатый дополнить словами ", места для стоянки транспортных средств (парковки) и велосипедные полосы";

б) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"1.24.6 - дублирование дорожного знака 5.33.1 "Велосипедная зона";

1.24.7 - дублирование дорожного знака 8.9.2 "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса;".