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09.12.2018 19:44
Рубрика: ПДД

Велосипеду дай дорогу

Таможня получила добро на проверку автомобилей
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Велосипедисты получили преимущества над автомобилистами. Они смогут двигаться по всей ширине дороги. А пешеходы смогут переходить дорогу, где захотят. Но все это они смогут делать только в специальных "Велосипедных зонах", обозначенных отдельными знаками.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Такие привилегии велосипедистам дают новые поправки в правила дорожного движения. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".

Согласно постановлению появился новый термин и знак "Велосипедная зона". Этот знак запретит движение автомобилям в зоне со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в зоне действия этого знака пешеходы получат право переходить дорогу, где им заблагорассудится, кроме мест с четким запретом такого перехода. Велосипедисты смогут ездить в зонах по всей ширине дороги.

Фото: РИА Новости
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Еще одно нововведение: появилась табличка, разрешающая парковку автомобилей дипломатических миссий. Таблички, на которых написано "только для машин посольства", а также "консульства" и прочее, до сих пор были нелегитимны. Теперь они внесены в Правила дорожного движения.

Теперь право останавливать и досматривать транспортные средства получили представители таможенных служб. Но понятно, что речь идет только о тех зонах, где это их прямая обязанность. Такие зоны должны быть обозначены специальным знаком "Таможня". Постановление вступит в силу 14 декабря. Однако вместе с его вступлением в силу "велосипедных зон" не появится. Соответствующие знаки надо еще разработать, прописать для них требования ГОСТ и внести их в правила дорожного движения.

#ПДД