Велосипедисты получили преимущества над автомобилистами. Они смогут двигаться по всей ширине дороги. А пешеходы смогут переходить дорогу, где захотят. Но все это они смогут делать только в специальных "Велосипедных зонах", обозначенных отдельными знаками.

Такие привилегии велосипедистам дают новые поправки в правила дорожного движения. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".

Согласно постановлению появился новый термин и знак "Велосипедная зона". Этот знак запретит движение автомобилям в зоне со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в зоне действия этого знака пешеходы получат право переходить дорогу, где им заблагорассудится, кроме мест с четким запретом такого перехода. Велосипедисты смогут ездить в зонах по всей ширине дороги.

Еще одно нововведение: появилась табличка, разрешающая парковку автомобилей дипломатических миссий. Таблички, на которых написано "только для машин посольства", а также "консульства" и прочее, до сих пор были нелегитимны. Теперь они внесены в Правила дорожного движения.

Теперь право останавливать и досматривать транспортные средства получили представители таможенных служб. Но понятно, что речь идет только о тех зонах, где это их прямая обязанность. Такие зоны должны быть обозначены специальным знаком "Таможня". Постановление вступит в силу 14 декабря. Однако вместе с его вступлением в силу "велосипедных зон" не появится. Соответствующие знаки надо еще разработать, прописать для них требования ГОСТ и внести их в правила дорожного движения.