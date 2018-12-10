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10.12.2018 20:40
Рубрика: Власть

Песков рассказал о важности сказок

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Сказки - это целый мир, они закладывают в детей основы, которые делают из них человека. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Google-чтений "От мала до велика".

Песков в прямом эфире прочел отрывок про Буратино. Своим детям он рассказывает разные сказки: "Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки - это целый мир".

"Если вы проанализируете их с точки зрения взрослого - там есть все: и интрига, и любовь, и ужастики, и элементы боевика, - пояснил Песков. - И все черты русского характера: и те, которые заслуживают восхищения, и те, которые заслуживают порицания".

Фото: INSTAGRAM.COM / FADEEVA.WRITER
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Сказки закладывают в детей основы, которые потом делают из них человека, убежден пресс-секретарь президента.

Песков также похвалил организаторов: акция "популяризирует нашу литературу, нашу классику". Тем более хорошая мысль выбрать для чтения сказки перед Новым годом.

"Дети, особенно маленькие, у меня, поскольку, есть маленький ребенок - ей четыре года - дети тяготеют к тому, чтобы читать одну и ту же сказку. Как раз здесь задача взрослых - знакомить с новыми произведениями. Это сложно бывает, потому что ребенок упирается, требуя, чтобы ему из вечера в вечер читали одно и то же. Вот как раз такие проекты, думаю, помогают детям узнавать всю широкую палитру и наших сказок, и сказок других народов мира", - отметил пресс-секретарь главы государства.

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